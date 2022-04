Sorge vor Spekulationsobjekten: Bauprojekte im Mülheimer Süden verzögern sich

Köln-Mülheim -

Die Bezirksvertretung Mülheim will in Zukunft besser über die Quartiersentwicklung im Mülheimer Süden informiert, und stärker in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Daher beschloss sie einstimmig, das die Stadtverwaltung halbjährlich über die städtebauliche Entwicklung im Plangebiet, insbesondere über den aktuellen Stand der Bebauungsplanverfahren berichten solle.