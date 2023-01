Ältestes Haus in Köln-Stammheim Wickrather Hof wird zum Weihnachtswunderland

Vor gut vierhundert Jahren wurde in Stammheim in der heutigen Hofstraße der Wickrather Hof erbaut. Seit 25 Jahren wohnt ein Ehepaar, das namentlich nicht genannt werden möchte, in dem ältesten Haus von Stammheim.

Seit etwa 20 Jahren lässt sich zur Weihnachtszeit im Vorgarten eine illuminierte Rentierherde nieder, die eine besondere Attraktion für Besucher aus ganz Köln darstellt. Die Rentiere leuchten jeden Abend in der Vorweihnachtszeit bis etwa 21 Uhr und legen sich dann schlafen. (red)