Stromausfall in Köln: Kabelfehler in Dellbrücker Heidesiedlung wird behoben

Dellbrück -

In der Heidesiedlung im Kölner Stadtteil Dellbrück ist es am frühen Montagmorgen zu einem Stromkabelfehler gekommen, weshalb viele Bewohner ohne Elektrizität in die Woche starten mussten.

Die Pressestelle des betroffenen Energieversorgers NetCologne gab bekannt, dass die Störung etwa gegen 16 Uhr behoben sein werde. In der Zwischenzeit sollen die Haushalte nach und nach wieder mit Energie versorgt werden können. (wue)