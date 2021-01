Täter auf der Flucht: Mann bei Messerattacke in Köln-Mülheim schwer verletzt

Köln -

Bei einem Messerangriff in Köln-Mülheim ist ein 28-Jähriger am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Offenbar ging der Tat auf der Berliner Straße ein Streit zwischen dem späteren Opfer und dem noch unbekannten, flüchtigen Täter voraus, sagte ein Polizeibeamter am späten Donnerstagabend.



Zeugen riefen die Polizei gegen 21 Uhr, nachdem der Täter mehrfach auf sein Opfer eingestochen hatte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus, die Ermittlungen laufen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (hol)