Videoüberwachung in Köln-Mülheim: Kameras am Wiener Platz gehen am Montag in Betrieb

Köln -

Auch auf dem Wiener Platz wird die Kölner Polizei ab Montag, 2. Dezember, fünf Videokameras in Betrieb nehmen, die Tag und Nacht Live-Bilder in die Leitstelle in Kalk übertragen. Sollten auf den Bildern in Zukunft Gefahren oder Straftaten erkannt werden, werden unmittelbar Einsatzkräfte zum Ort entsendet.



Sollten die Aufnahmen nicht als Beweismittel im Strafverfahren oder zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten benötigt werden, sollen die Bilder nach 14 Tagen gelöscht werden, so die Polizei.

Im Dezember sollen drei weitere Kameras am Wiener Platz in Betrieb genommen werden. Auf dem Ebertplatz, dem Breslauer Platz und auf dem Neumarkt wurden bereits in den letzten Monaten Videokameras installiert. (hen)