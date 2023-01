Zeugensuche Kölner Seniorin im Schlafzimmer beraubt

Köln-Mühlheim – Am späten Freitagabend (17. Dezember) sind mindestens zwei Räuber durch eine aufgehebelte Balkontür in die Obergeschosswohnung einer 85-jährigen Seniorin in Köln-Mülheim eingedrungen.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge sollen die Männer gegen 22.30 Uhr die im Bett liegende 85-Jährige mit einer Taschenlampe angestrahlt und die Herausgabe ihres Schmucks gefordert haben. Einer der Unbekannten habe sie aufs Bett gedrückt und ihr den Ehering vom Finger abgezogen, während sein Komplize die Wohnung durchwühlte, teilte die Kölnerin der Polizei mit.

Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail entgegen. (red)