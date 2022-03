Mülheimer Brücke: Sanierungskosten explodieren, Arbeiten dauern länger

Köln -

Die Sanierung der Mülheimer Brücke wird wesentlich teurer als bislang angenommen. 2017, als der Rat der Gesamtinstandsetzung zustimmte, wurden die Kosten mit 188 Millionen angegeben. Nun, nachdem die Bausubstanz weiter überprüft wurde, wird mit Kosten von 301,5 Millionen Euro gerechnet. Die Stadt war zu Beginn der Planungen noch von 39 Millionen Euro ausgegangen.



„Die festgestellten Schäden des denkmalgeschützten Brückenzugs sind wesentlich umfassender als zum Baubeschluss angenommen“, so die Stadt. Die Kostensteigerungen lägen vor allem an der Bauwerkssubstanz der Strombrücke und der rechtsrheinischen Rampe. Wesentliche Konstruktionsbereiche seien erst nach Umsetzung des Hängegerüstes unterhalb der Strombrücke einsehbar gewesen oder konnten erst nach Abtragung des Korrosionsschutzes, begutachtet werden.



Mülheimer Brücke Köln: Schäden erst spät sichtbar

An der rechtsrheinischen Rampe seien die erheblichen Schäden erst nach Entkernung und Entfernung der nicht tragenden Wände des Tragwerks sichtbar. Die Arbeiten und die Einholung von Gutachten hätten die Bauzeit zudem erheblich verlängert.



Als nächster Meilenstein steht im Juli 2022 der Trennschnitt an der rechtsrheinischen Rampe an. Anschließend erfolgen Abbruch und Neubau des südlichen Teilbauwerks. Erst nach Umsetzung des Neubaus und Verlegung des Verkehrs auf die Südseite kann die Bauphase 2 mit der 19-wöchigen Verkehrssperrung für die Stadtbahn umgesetzt werden.



Aktuell wird von einem Beginn der Bauphase 2 im März 2024 ausgegangen. Entsprechend verschiebt sich die Fertigstellung der Bauphase 4 mit der Aufhebung der Verkehrseinschränkungen um ein halbes Jahr auf Mitte 2026.



Die Stadt urteilt über das eigene Verfahren so: „Das Beispiel zeigt, dass bereits im Zuge der Planung noch umfangreichere Bestandsanalysen als bisher durchgeführt werden müssen, um realistischere Baukosten und Bauzeiten angeben zu können. Dieses Prinzip wird die Stadtverwaltung in Zukunft verfolgen.“



Köln: Weitere Brückensanierungen stehen an

Die etwa einen Kilometer lange Mülheimer Brücke besteht aus vier Teilbauwerken. Die beiden außenliegenden Teilbauwerke (linksrheinisch die Deichbrücke und rechtsrheinisch die rechtsrheinische Rampe) werden abgebrochen und komplett neu erstellt. Beide Bauwerke wurden 1929 in Betrieb genommen und im Krieg nicht zerstört. Die dazwischenliegenden Teilbauwerke Strom- und Flutbrücke werden grundhaft instandgesetzt und verstärkt. Die Strombrücke wurde im Krieg zerstört, anschließend wieder aufgebaut und 1951 erneut in Betrieb genommen.



Die Mülheimer Brücke ist denkmalgeschützt. Sie wird unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erneuert. Eine Maßnahme in dieser Dimension an einem denkmalgeschützten Bauwerk sei bisher noch nie von der Verwaltung durchgeführt worden, so die Stadt. Mittelfristig stehen auch die Sanierung von Severinsbrücke, Deutzer Brücke und Zoobrücke an.