Müssen OPs im Sommer verschoben werden?: Kölner Kliniken haben kaum noch Blutreserven

Köln -

Kurz vor den Sommerferien schlagen Krankenhäuser und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Alarm: In Köln fehlen Blutkonserven in großer Zahl. In den städtischen Kliniken ist die Zahl der Blutspenden, die für geplante und Not-Operationen gebraucht werden, um etwa die Hälfte zurückgegangen. „Wir haben an normalen Werktagen in der Regel 80 bis 120 Blutspender“, sagt Horst Kierdorf, Direktor der Kliniken. „Schon jetzt haben wir aber im Moment nur 40 bis 50 Spender am Tag. Wenn davon noch – wie üblich – in den Sommerferien ein Drittel wegfällt, wird es sehr ernst.“ Die Reserven in den Kühlschränken sind so gut wie leer, derzeit können nur noch die Spenden verabreicht werden, die kurz zuvor abgegeben wurden.