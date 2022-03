Nach E-Scooter und E-Mopeds: Erster Anbieter führt dritte Mobilitätsform in Köln ein

Köln -

„Multimodal“ soll die Verkehrswende in Köln vorangetrieben werden: Der E-Scooter- und Roller-Anbieter Tier ergänzt sein Angebot nun auch mit E-Bikes. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stehen ab sofort 500 Pedelecs im Stadtgebiet zur Verfügung. Tier ist damit der erste Anbieter, der drei Mikromobilitätsformen in einer App vereinigt – allerdings nicht der erste E-Scooter-Verleiher, der E-Bikes nach Köln bringt. Der Anbieter Dott hatte bereits im November 2021 seine Flotte erweitert und bietet seitdem E-Scooter und E-Bikes an.

500 solcher E-Bikes stehen ab sofort in Köln zur Ausleihe bereit. Tier Foto:

Die neuen E-Bikes sind alle mit einem Korb ausgestattet und haben eine Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometer. Nach München, Münster, Berlin und Reutlingen ist Köln die fünfte deutsche Stadt, in der Tier E-Bikes anbietet.

Der Start des multimodalen Angebots sei ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, heißt es in einer Mitteilung. E-Bikes seien ein weiterer Baustein, um die Mobilitätswende zu gestalten und den Autoverkehr in Innenstädten zu reduzieren.

Köln: Tier nimmt neben E-Scootern und E-Mopeds jetzt auch E-Bikes ins Angebot

Die Ausleihe erfolgt über den integrierten QR-Code oder direkt in der App. Die Kosten betragen einen Euro Aktivierungsgebühr und 19 Cent pro gefahrene Minute. Nach der Fahrt kann das Pedelec in ausgewiesenen städtischen Parkzonen geparkt werden – oder „an geeigneten Stellen“, wie es der Anbieter formuliert. (jan)