Nach Schlägerei in Köln: 23-Jähriger boxt Polizisten und will fliehen

Köln -

Am Freitagabend haben zwei junge Männer, 21 und 23 Jahre alt, in der Kölner Innenstadt auf einen 49-jährigen Kölner eingeschlagen und eingetreten. Das bestätigt die Polizei. Polizisten stellten das flüchtende Duo, welches in Begleitung von zwei 18-jährigen Frauen war, am nahegelegen Jupp-Schmitz-Plätzchen.

Der aggressive und alkoholisierte 23-Jährige schlug mit der Faust nach einem Beamten und versuchte zu flüchten. Das Streifenteam überwältigte ihn und fuhr ihn zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Die beiden mutmaßlichen Schläger müssen sich in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Körperverletzung, der 23-Jährige zudem wegen Widerstands verantworten.

Verstoß gegen Coronaschutzverordnung

Außerdem leiteten die Beamten gegen die beiden Männer und die zwei Frauen aus Dormagen ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung ein.

Laut Zeugenaussagen hatte der Zusammengeschlagene gegen 20.45 Uhr die Vierergruppe vor dem körperlichen Angriff angepöbelt, war dann jedoch weitergegangen. Der 21- und der 23-Jährige sollen dem Mann gefolgt sein und diesen von hinten angegriffen haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.