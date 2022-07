Nach zwei Jahren Corona-Pause: Kölner Summerjam kehrt 2022 mit diesen Top-Acts zurück

Köln -

Die Jubiläumsausgabe musste pandemiebedingt verschoben werden: Dieses Jahr soll es nach zwei ausgefallenen Ausgaben aber endlich so weit sein. Das Summerjam Festival am Fühlinger See ist zurück und findet Stand jetzt von Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli statt. Unter dem Motto „Feel the Beat“ werden 35 Jahre Summerjam und die 25. Ausgabe des Festivals in Köln gefeiert.

Beim Summerjam 2022 in Köln zu sehen: Sean Paul.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 25.000 Besucherinnern und Besuchern. Das Line-Up besteht aus über 40 Acts und wartet wieder mit Stars der deutschen und internationalen Reggae- und Dancehall-Szene auf. Auch ein paar Acts aus dem Bereich Hip Hop sind mit am Start.

Kölner Summerjam: Line-Up mit Shaggy, Sean Paul und Ziggy Marley

Auch diesmal sind wieder große Namen dabei: Die diesjährigen Top-Acts sind der jamaikanische Dancehall-Musiker Sean Paul, Shaggy sowie Ziggy Marley, der Sohn des legendären Bob Marley. Auch die Kölner Reggae-Szene ist mit Gentleman und Patrice vertreten. Beide sind mit der Festivalgeschichte eng verzahnt und schon mehrfach dort aufgetreten.

Gentleman

Weitere deutsche Künstler sind zum Beispiel Milky Chance sowie die Rapper Trettmann und Megaloh. Das vorwiegend männlich dominierte Line-Up hält jedoch auch ein paar weibliche Acts bereit: Die Dancehall-Queens Stefflon Don und Spice treten auf sowie die südafrikanische Sängerin Nkulee Dube, Tochter der Reggae-Größe Lucky Dube.

Live-Tribut der Söhne an Bob Marley

Ein Highlight der Show wird der Live-Tribut der Marley-Söhne Ziggy, Ky-Mani und Julien an ihren verstorbenen Vater Bob Marley sein. Sie nehmen das Publikum mit auf eine Reise entlang der Spuren des Reggae-Mitbegründers. Die Veranstalter kündigen zudem einen weiteren Top-Act an, den sie allerdings erst Anfang April verraten werden.

Weitere teilnehmende Musiker sind Stylo G, Majan, Katchafure, SDP, Tarrus Riley und viele mehr. Ob und welche Corona-Auflagen Anfang Juli genau gelten werden, ist derzeit noch nicht abzusehen. Bereits erworbene Tickets aus dem Jahr 2020 behalten ihre Gültigkeit. Ein Ticket für alle drei Festivaltage kostet 147 Euro zzgl. neun Euro Gebühren. (gam)