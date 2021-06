Nachfolger von Vergoosen: Kölner Band Höhner stellt neuen Gitarristen vor

Köln -

Die Höhner sind wieder komplett. Edin Čolić mit dem Künstlernamen „Meister Ede“ ist der neue Mann an der Gitarre, den die Band um Frontmann Henning Krautmacher am Freitagnachmittag auf der Dachterrasse des Maritim-Hotels vorstellte. Der 40 Jahre alte Kölner („Ich bin im Weyertal geboren. Meine Eltern stammen aus Bosnien“) ist somit Nachfolger des Holländers Joost Vergoosen, von dem sich die Höhner im April getrennt hatten.



Den Kontakt zum Neuzugang im Höhnerstall hatte Freddi Lubitz geknüpft, der im Januar als Bassist für den ausgeschiedenen Hannes Schöner in die kölsche Band eingestiegen war. „Wir hatten in der Vergangenheit schon bei einigen Projekten was zusammen gemacht“, so Lubitz. Auch die anderen Höhner waren schon bei verschieden TV-Aufnahmen auf Čolić getroffen – so bei der José Carerras-Gala in Leipzig und beim ZDF-Fernsehgarten. Denn der Gitarrist gehörte zuletzt fest zu den Bands von Schlagersängerin Beatrice Egli und Ballermann-Star Mickie Krause. Auch für Tom Beck, Matthias Reim und die Kelly Family war er mehrfach im Einsatz. In Köln hatte Čolić zuvor noch nicht fest in einer Band gespielt. „Da habe ich bislang nur mal ausgeholfen – so bei Mrs. Greenbird, bei den Kölschen Bengels oder auch bei Torben Klein.“



Henning Krautmacher und Edin Čolić stefan worring Foto:

Vier Gitarristen hatten in den vergangen Wochen bei den Höhnern vorgespielt, aber bei Čolić sei man sich schnell einig gewesen. „Der war super vorbereitet und hat sieben Lieder so souverän auf den Punkt gespielt, wie wir uns das vorgestellt hatten“, sagte Jens Streifling. „Die Chemie hat gleich gestimmt. Das passt.“ Am 2. Juli geht es erstmals gemeinsam auf die Bühne – in Erftstadt. Dann folgen neun weitere Auftritte in der Region. In Köln hofft man noch auf die drei Classic-Konzerte in der Philharmonie. Krautmacher: „Die sind noch nicht abgesagt.“



Čolić war die Vorfreude deutlich anzumerken. „Das Repertoire der Höhner ist wegen der enormen musikalischen Bandbreite schon eine Herausforderung. Aber die nehme ich an.“ In rund 40 Höhner-Titel muss er sich nun einarbeiten. Darunter auch eine ganz neue Version von „E Levve lang“, die die Band in dieser Woche in Maastricht mit André Rieu und seinem Orchester eingespielt haben. „Diese Ballade war ja eigentlich mal für den 1. FC Köln und seine Fans gedacht“, so Krautmacher. „Aber das Lied ist inzwischen auch ein gefragter Hit bei Hochzeitsfeiern. Allerdings konnte man bislang auf die Musik nicht so richtig tanzen.“ Mit Unterstützung von Rieu und seinen Orchestermusikanten geht es nun von Walzer bis Disco-Fox.