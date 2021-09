Nachtleben gestartet: In diesen Kölner Clubs kann man wieder tanzen – oder bald

Köln -

Nach 18 Monaten Corona-Pause dürfen die Clubs seit Ende August wieder öffnen. Viele arbeiten derzeit an Hygiene-Konzepten und bereiten sich vor, denn nach so langer Schließung einen Betrieb hochzufahren, ist eine echte Herausforderung. Unter anderem suchen die Clubbetreiber händeringend nach Personal, denn viele Beschäftigte und Aushilfen sind in andere Branchen abgewandert. Laut Coronaschutz-Verordnung des Landes NRW gilt derzeit, dass Getestete und Geimpfte Zugang zu Clubs haben – Ungeimpfte müssen sich mit PCR-Test ausweisen.

Wir haben einen Überblick erstellt, welcher Club in Köln seine Pforten bereits geöffnet hat und welche demnächst noch folgen.

Kölner Clubs im Überblick: Die Roonburg

In der Roonburg feiern die Gäste ausgelassen. Diederich, Kofer, Morgenstern Foto:

In der Roonburg im Kwartier Latäng kann man wieder feiern. Die Leute sollen laut Betreiber Stefan Janssen „die ganze Corona-Geschichte für ein paar Stunden vergessen können“, sagte er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Er bestätigt, dass die Öffnungen viel Aufwand bedeuten, denn auch kostenintensive Luftfilter müssten extra installiert werden.

Helios37 in Köln-Ehrenfeld

Das Helios37 Helios37 Foto:

Im Helios37 hat vergangenes Wochenende wieder geöffnet. Helios-Betreiber David Pick hat beobachtet, dass die Gäste nach der Corona-Pause eher kommen und länger bleiben. „Die Leute haben einfach Bock“, so Pick.



Artheater

Der Außenbereich des Artheater in Ehrenfeld. Artheater Foto:

Nach einer mehrmonatigen Open-Air-Saison im Biergarten des Artheater in Ehrenfeld, kann ab diesem Wochenende auch wieder drinnen getanzt werden. Tickets können nur an der Abendkasse erworben werden. Es gelten die drei Gs.

Bootshaus



Das Bootshaus Köln. Eventmoment Media Foto:

Das Bootshaus hatte sein „Re-Opening“-Event am Donnerstag. Am Samstag gibt es direkt eint Highlight für die Fans: Star-DJ Snake legt am Samstag, 3. September auf. Das Event ist bereits ausverkauft, Tickets für Events im September sind online erhältlich.

Geschäftsführer Tom Thomas geht über die geltende 3G-Regel des Landes hinaus und fordert von Geimpften und Genesenen zusätzlich einen negativen Schnelltest-Nachweis. Ungeimpfte können mit einem PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Nachtflug auf den Kölner Ringen

Auch im Kölner Nachtflug auf den Ringen kann man wieder das Tanzbein schwingen. Jeden Samstag können Gäste unter Nachweis eins der 3G und ohne Reservierung tanzen.

Der Club „Nachtflug“ von innen Nachtflug Foto:

Vanity

Ein weiterer Club auf den Ringen hat seine Tore bereits wieder geöffnet: Das Vanity. Die Abendkasse ist an diesem Freitag und Samstag durchgehend geöffnet. Wer einen VIP-Tisch will, muss jedoch reservieren.

Zum Scheuen Reh

Im Scheuen Reh wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Marco Martins/Zum Scheuen Reh Foto:

Donnerstag ist Party-Zeit: Jedenfalls plant das der Club Zum Scheuen Reh im Belgischen Viertel für den September. Zum Tanzen drinnen gilt die PCR-Testregel für Ungeimpfte, die Außenterrasse kann jedoch weiterhin mit Schnelltest besucht werden.

Kölner Clubs: Wer bald öffnet

„Das Ding“ im Kwartier Latäng

Claudia Wecker Alexander Roll Foto:

Der Studentenclub das Ding wird am Mittwoch, 8. September wieder öffnen. Dort kann man von 21 bis 22 Uhr erst einmal von der „Freibier“-Aktion profitieren. Reservieren kann man nicht, es gibt nur eine Abendkasse, kündigt Ding-Chefin Wecker auf der Facebook-Seite des Studentenclubs an.

Club Bahnhof Ehrenfeld

Der Club Bahnhof Ehrenfeld plant sein Re-Opening am 11. September mit der Hip-Hop-Party der Hush Hush Crew. Hier sind die Tickets zunächst online erhältlich und „extrem begrenzt“, weil die Betreiber „unter Vorsicht öffnen wollen, auch um zu testen was die Hygienemaßnahmen für den Clubbetrieb bedeuten“.

Mankel Brinkmann (l.) und Gabriel Riquelme im Club Bahnhof Ehrenfeld Thilo Schmülgen Foto:

Veedel Club

Der Veedel-Club auf der Luxemburger Straße startet seinen Betrieb am 18. September. DJ Cem setzt nach langer Pause seine langjährige „Beatpackers“-Reihe fort. Es gibt einen Online-Vorverkauf, die Tickets gelten allerdings nur bis 24 Uhr. Danach Abendkasse.

Jaki Club im Stadtgarten

Der Jaki Club öffnet am 1. Oktober wieder. Für den Neustart wartet der Club im Stadtgarten an der Venbloer Straße mit einer neuen Veranstaltungsreihe auf: Bei „Précey“ möchten die DJs und Veranstalterinnen Aino DJ, Philo und Marie Montexier angesichts der vorwiegend männlich geprägten DJ-Szene die Vielfältigkeit auf ihren Line-ups repräsentieren und lokale aber auch internationale Newcomer unterstützen. (gam)

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.