Neue Antigen-Tests an Schulen: „Damit finden wir die infizierten Kinder nicht mehr“

Köln -

Bislang war es nur eine Befürchtung. Aber der Blick auf den Testalltag in den Kölner Grundschulen zeigt nun in der Praxis, dass die vom nordrhein-westfälischen Schulministerium neu beschafften Schnelltests aus China augenscheinlich weniger zuverlässig sind. So taucht etwa an der Maternus-Grundschule in Nippes in diesen Tagen regelmäßig das gleiche Problem auf: Angesichts steigender Infektionszahlen sind regelmäßig die PCR-Pooltests in einzelnen Klassen positiv.