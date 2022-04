Neuer Inhalt (1)

Herr Rumpf, in Köln ist ein so ein großes Freigelände wie das „Odonien“, dazu noch mitten in der Stadt, Mangelware. Andere Kulturschaffende würden sich vermutlich nach einem solchen verzehren. Ist Ihnen dieser Luxus bewusst?

Rumpf: Damals war es aufjedenfall kein Luxus. Vor 17 Jahren wollte das keiner haben. Es war vollgemüllt und ohne jegliche Infrastruktur, ohne Strom, ohne Abwasser. Meine Freunde haben mir davon abgeraten, nach dem Motto „Hör auf mit dem Scheiß“. Aber für mich ging es darum, mein Atelier zu bauen, da habe ich noch gar nicht an Veranstaltungen oder Techno gedacht. Ich hatte damals nur einen Teil gemietet und bevor der andere Teil Jahre später anders vermietet werden sollte, musste ich mich entscheiden. Es ging mit den Genehmigungen los und man musste ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Es war klar: Ohne Veranstaltungen geben lohnen sich die Investitionen nicht. Aber kann ja jeder machen: Sich einen Müllplatz anmieten und dort seinen Club bauen, man muss da nicht neidisch werden.

Die Hürden waren allerdings für Sie nicht ganz leicht. Vor über zehn Jahren hatte die Stadt Sicherheitsbedenken. Wie ist Ihnen diese Zeit in Erinnerung geblieben?

Rumpf: Das war nach der Loveparade in Duisburg 2010. Da wurde dann ein Fokus auf das Thema Sicherheit gelegt. Außerdem gab es hier in der Nähe ein wildes Partygelände, da war Riesenlärm und alle dachten, es liegt am Odonien, war aber nicht so. Die Beschwerden drangen bis zum Bürgermeister durch. In dem Rahmen mussten dann Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, weil es im öffentlichen Interesse war. Wir haben lange an den Genehmigungen gearbeitet, aber mittlerweile ist alles geklärt.

Frau Dieterle, wie ist das Odonien durch die Pandemie gekommen?

Dieterle: Ich bin einfach nur froh, nicht mehr mit Corona-Maßnahmen arbeiten zu müssen. Es war so energiezehrend und nervenaufreibend. Ich war oft an dem Punkt, lieber nichts machen zu wollen statt unter diesen Umständen zu arbeiten. Aber natürlich haben wir weitergemacht. Gerade beim Tanzverbot musste man die ganze Zeit darauf achten, dass die Leute nicht zu viel Spaß haben – das ist so sehr gegen alles, was man über die Jahre gelernt hat, was von einer Veranstaltung zu erwarten ist. Ich hoffe, es ist nun vorbei.

Rumpf: Die zwei Sommer waren dennoch ganz schön, wir hatten schönes Biergartenprogramm, und von der Stadt sind einige Veranstaltungen mitfinanziert worden, wie die Konzerte von Jan Krauthäuser. Wir hatten großes Glück und nicht solche Probleme wie andere Clubs mit fünfstelligen Mietsummen oder vielen Festangestellten.

War die teilweise Schließung förderlich für Ihr künstlerisches Schaffen?

Rumpf: Ja, klar. Ich gehe immer einen Kompromiss ein. Ich arbeite gern in den Betriebsferien im Winter, weil ich die großen Arbeiten nur dann realisieren kann. Dann steht hier ein Baukran, das Material. Wenn Veranstaltungen stattfinden, müssen die Bauzäune weg, insofern ist es immer eine Gratwanderung zwischen kreativer Arbeit und dem Geschäft. Für mich als Künstler ist freie Zeit hier ein Paradies.

Seit fast zwei Monaten findet nun wieder das Nachtleben statt, mittlerweile ganz ohne Beschränkungen. Wie ist Ihre Bilanz bisher?

Dieterle: Die ersten paar Partys waren mega. Die Leute waren so dankbar und zivilisiert, die Schlangen haben funktioniert und es wurde Abstand gehalten. Man hört sich natürlich auch bei den anderen um und nach dem ersten guten Wochenende ging es dann wieder etwas runter: Zwischenzeitlich waren die Corona-Zahlen wieder sehr hoch. Bei uns läuft es dennoch ganz gut, ich habe von anderen Clubs jedoch schon Dinge gehört wie: Wenn es so weitergeht, machen wir wieder zu.

Und das obwohl nun seit Anfang April auch die letzten Maßnahmen wie 2G-Plus gefallen sind.

Dieterle: Manche sind gerade dadurch noch verunsicherter im Clubkontext. Das größte Risiko sich zu infizieren ist nun mal weiterhin, sich acht Stunden in einen Raum zu quetschen mit 100 schreienden, schwitzenden Menschen. Dieses Feedback haben wir auch bekommen: Ich bin noch nicht bereit, in den Club zu gehen.

Das Odonien verlangt für Partys immer noch einen negativen Schnelltest. Warum halten Sie daran fest?

Dieterle: Weil wir im Zuge von Corona auch Personalmangel erfahren haben. Auch wir sind noch nicht wieder so gut wieder aufgestellt wie vorher, dementsprechend haben wir Angst, dass wir den Betrieb nicht aufrecht erhalten können. Es wird aber nicht mehr lang gehen, wir können das nur deshalb anbieten, weil wir ein Testcenter vor der Tür haben, sonst würden wir zu viele Gäste verlieren. Wahrscheinlich aber nur noch nur bis Ende des Monats, weil das Testcenter weggeht. Wenn man in der Sommersaison wieder mehr mit offenen Türen arbeitet, dann wird es auch wieder ein anderes Empfinden geben.

Das Open-Air-Kulturprogramm im „Odonien“ startet bald wieder. Gibt es neue Akzente?

Dieterle: Wir haben ein paar neue Konzertveranstalter, einen neun Afro-Food-Markt Ende Mai. Ein kleines, junges Theaterensemble, das neu in der Szene ist. Ansonsten haben wir unsere klassischen Termine wie das Event „Brasilonia“ am 6. Juni oder die Konzertreihe „Lagefeuer deluxe“ in Kooperation mit dem Stadtgarten. Als nächstes kommt unser „Tag des offenen Tors“ am 15. Mai. Das ganze Gelände ist dann offen, der Eintritt frei. Es gibt Bühnenprogramm, Essen, man kann in Odos Werkstatt schauen und in andere Räume, in die man sonst nicht kommt, wenn der Biergarten auf ist. Dann läuft Musik auf den Floors. Alles, um zu sagen: Hallo, das sind wir.

Im Odonien finden in erster Linie Techno- und Elektro-Partys statt. Weshalb hat sich diese Stilrichtung durchgesetzt?

Rumpf: Wir haben verschiedenes ausprobiert, auch für älteres Publikum. Aber da gibt es andere etablierte Orte. Gerade Veranstalter wie Jan Krauthäuser von Humba e. V. hat sich irrsinnig bemüht, mit World-Music-Partys andere Gäste herzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Auch Punk oder Rock haben wir mal ausprobiert, aber die Szenen sind in Köln auch schon vertreten. Bleibt die Bandbreite der elektronischen Musik.

Dieterle: Es ist eine ganz allgemeine Entwicklung in Deutschland, dass alle zur elektronischen Musik gewandert sind. Wir hatten früher viele Hiphop-Partys, aber dann sind immer weniger Menschen gekommen und irgendwann war unsere Location zu groß. So wurde es immer elektronischer. Das war nicht der Plan.

Das Odonien ist eine feste Adresse für elektronische Partys. Machen Sie das Booking?

Dieterle: Wir arbeiten mit verschiedenen Veranstaltern zusammen, die an mehreren Orten veranstalten. Die Veranstalter werben ja mit dem Namen wie zum Beispiel Lichtblick-Party. Die Gäste erkennen das und kommen gern. Zwei, drei Partys im Jahr machen wir auch selbst, aber mehr nicht, denn da müssten wir personell anders aufgestellt sein. Man müsste die DJs abholen, sie zum Hotel fahren, mit ihnen essen gehen. Das übernehmen jetzt eben sie Veranstalter so wie auch die Werbung, während wir die Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Das Odonien kann auch für private Veranstaltungen, Firmenfeste und sogar Hochzeiten angemietet werden. Was ist der Reiz?

Dieterle: Sie wollen „mal nicht das Klassische, mal nicht die Hotellobby“. Wenn sie dann hier sind, zweifeln manche auch schon wieder. „Ob man das der Oma antun kann?“. Die große Einschränkung ist, dass wir es freitags und samstags nicht anbieten können, weil wir selber Veranstaltungen haben. Vor Corona hatten wir sicher so eine Hochzeit pro Monat.

An welchem Ort in Köln weht denn noch so ein kreativer Geist wie im Odonien?

Rumpf: Es gibt nicht mehr viel. Die Künstler aus der Kolbhalle in Ehrenfeld müssen den Ort nun verlassen. Der Ebertplatz hat sich zeitweise schön entwickelt, da werden wir sehen, wie es diesen Sommer wird. Ich war neulich bei der Mülheimer Nacht im Kunstwerk und da war erschreckend wenig. Raum13 im Otto-Langen-Quartier hat noch eine Chance.

An welchem Ort in Köln weht denn Ihrer Meinung noch so ein kreativer Geist wie im Odonien?

