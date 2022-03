Niehler Hafen in Köln: Zwei Sattelanhänger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Niehl -

In der Nacht zum Montag, 21. März, sollen Unbekannte zwei dreiachsige Planenauflieger aus dem Hafengelände am Niehler Damm in Köln-Niehl gestohlen haben.

Laut Polizei sollen die Täter im Zeitraum zwischen 22.15 und 5 Uhr mit Zugmaschinen auf den Westkai vorgedrungen sein, nachdem sie ein Tor und eine Schrankenanlage aufgebrochen haben sollen.

Die roten Sattelauflieger waren mit Kaffeeautomaten auf Paletten mit einem Gesamtgewicht von elf Tonnen beladen und tragen die weiße Aufschrift "ARCESE". Das Kriminalkommissariat 74 bittet dringend um Zeugenangaben unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (wue)