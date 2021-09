Neues Spezialgeschäft in Köln: Im „Perlenfischer“ gibt es über 500 Stempel

Nippes -

Wer bei Stempeln entweder an Kinderspielzeug oder Buchhaltung denkt, der wird im neuen Laden „Perlenfischer“ auf der Neusserstraße in Nippes eines Besseren belehrt. Seit Juni kann man dort zwischen mehr als 500 Stempelmotiven, Stempelsets, verschiedenen Stempelfarben und ausgewählten Geschenkartikeln stöbern. Der Name Perlenfischer steht stellvertretend für die Idee des Laden: Die Suche nach kleinen schönen Besonderheiten.



„Mit etwas so einfachem wie Stempel kann man alles in etwas Besonderes verwandeln und personalisieren“, sagte Gloria Schütte, Verkäuferin bei Perlenfischer. Die Gründerin von Perlenfischer, Katja Kücherer, ist gelernte Grafikdesignerin und hat schon mit verschiedensten Drucktechniken gearbeitet. Nachdem sie lange auf der Suche nach schönen Stempeln gewesen ist, beschloss sie 2010, selbst eine Stempelmanufaktur zu gründen. Anfangs hat sie ihre Pakete noch in der Badewanne gelagert, bis sie 2012 beschloss, sich ganz auf dieses Geschäft zu konzentrieren und einen richtigen Shop damit aufzubauen. 2015 stieg dort Gloria Schütte als Aushilfe ein und nahm 2019 die Logistik mit in ihre Heimatstadt Köln. Dort nutzte sie das Lager in Weidenpesch in den vergangenen zwei Jahren nicht nur für die Logistik, sondern auch für einen kleinen Lagerverkauf.



Besonders durch die Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach den Stempeln immer mehr gestiegen: „Als alle zuhause gesessen haben, mussten sie sich ja irgendwie beschäftigen. Und das Stempeln und Basteln hat dabei schon fast etwas meditatives, egal ob mit Kindern oder ohne“, beschrieb Schütte.



Auch wenn der Online-Shop bei Perlenfischer am meisten Gewinne einbringt, sind die beiden Läden in Frankfurt und Köln ein Muss: „Stempel sind ein haptisches Produkt, die Kunden wollen sie ausprobieren, anfühlen und erfahren.“ Weil Schütte selbst gebürtige Weidenpescherin ist, wusste sie schon früh, dass Nippes für einen zweiten Laden der ideale Ort ist: „Mein Herz schlägt für den Kölner Norden“.



Dort wurden Schütte und ihr Team auch sofort warm willkommen geheißen: „Wir haben hier so viel Arbeit und Liebe reingesteckt, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn Menschen aus Nippes uns sagen, dass wir eine Bereicherung fürs Veedel sind.“



Die Leute, die einmal „angefixt“ sind, kämen laut Schütte auch immer wieder um die eigene Stempelsammlung zu erweitern. Was das Stempeln so besonders macht? „Man kann handwerklich und kreativ sein, ohne groß etwas dafür können zu müssen, wie zum Beispiel zeichnen. Das macht es viel leichter und zugänglicher“, erklärte die Verkäuferin.



Angefangen mit Zirkus- und Monstermotiven, hat Kücherer mittlerweile mehr als 500 Motive entworfen. „Die Bildchen sind zeitlos und werden durch neue Kombinationen immer wieder spannend “, so Schütte. Das Sortiment wird immer weiter ergänzt, die kleinsten Stempel kosten 2 Euro, die größten 12. Besonders beliebt und praktisch für Anfänger sind die Sets, die aus einigen harmonierenden Stempelmotiven, Stempelkissen und leeren Postkarten bestehen. Ein Weihnachtsset kostet beispielsweise 25 Euro.



Neben dem Verkauf bietet das Perlenfischer Team individuelle Beratungstermine an, die man über die Website buchen kann und in denen man seine Fragen zu den Produkten oder Handwerk stellen oder sich inspirieren lassen kann.



Perlenfischer, Neusserstraße 241, hat montags bis freitags von 10.30 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Beratungstermine und den Online-Shop mit allen Stempeln sind auf der Webseite des Geschäfts zu finden.

