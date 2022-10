Rentnerin in Köln-Niehl bestohlen: Polizei sucht mit Fotos nach Räuber-Duo

Köln-Niehl -

Die Polizei fahndet mit Fotos der Überwachungskamera eines Supermarktes nach zwei Tatverdächtigen. Sie sollen einer 77 Jahre alten Seniorin die Halskette gestohlen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 23. August 2022 um 11.40 Uhr an der Amsterdamer Straße in Niehl.



Polizei Köln: Fahndung nach zwei Tatverdächtigen



Die Polizei fahndet derzeit nach diesen Männern. Polizei NRW Foto:

Da die bisherigen Ermittlungen aber nicht zu den Tätern führten, wurden auf richterlichen Beschluss nun die Fotos zur Fahndung freigegeben. Einer der Gesuchten ist 30 bis 35 Jahre alt. Er wird als dick und dunkelhaarig beschriebenen und trug einen kurzen, dunklen Vollbart. Der Tatverdächtige soll der Rentnerin ihre Goldkette vom Hals gerissen haben. Laut Zeugen stieg der Flüchtige an der Königsberger Straße in einen silbernen Citroën Kombi C5 mit rumänischem Kennzeichen ein. Dann habe der augenscheinlich wartende Fahrer Gas gegeben.



Wie die Polizei weiter berichtet, hatte das verdächtige Duo kurz zuvor in einem Discounter an der Boltensternstraße einen versuchten Ladendiebstahl begangen. Dort hatte auch die später überfallene 77-Jährige eingekauft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/ 22 90 entgegen. (red)