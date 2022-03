Verdacht auf Alkoholkonsum: Moped kollidiert bei Unfall in Köln-Weidenpesch mit Pkw

Köln-Weidenpesch -

Am Mittwochabend hat sich auf der Neusser Straße in Köln-Weidenpesch ein schwerer Unfall ereignet. Ein Moped kollidierte mit einem PKW, zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer, teilte die Polizei am Abend mit.

Demnach ist auf der Kreuzung zur Kapuzinerstraße ein Moped mit einem PKW zusammengestoßen, der Unfallhergang ist bislang unklar. Eine der beiden Personen auf dem Moped wurde schwer verletzt, die andere Person leicht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Neusser Straße in Köln Donnerstagabend in beide Richtungen gesperrt

Außerdem gebe es bei mindestens einer der beiden Personen, die auf dem Moped gesessen haben, den Verdacht auf Alkoholkonsum.

Die Neusser Straße war am Donnerstagabend in beide Fahrtrichtungen gesperrt, der Verkehr wurde in die Kapuzinerstraße und in die Scheibenstraße weitergeleitet. Auch Linien der KVB waren betroffen. (lp/red)