ÖPNV: Wann und wie das Neun-Euro-Ticket in Köln verfügbar sein soll

Köln -

Ukraine-Krieg und Explosion bei den Energiepreisen: Die Inflation in Deutschland stieg in den vergangenen Monaten auf den höchsten Wert seit 1981. Das Statistische Bundesamt hat für den März eine Preissteigerung von 7,3 Prozent notiert. Weil viele Verbrauchern und Verbraucherinnen nun immer mehr Probleme bekommen, will die Bundesregierung die Menschen finanziell unterstützen.

Neben Hilfen wie etwa einer Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für Arbeitnehmer und Selbstständige und einem Kindergeldzuschuss von 100 Euro sollen auch die Preise für Tickets im Nahverkehr zeitlich befristet gesenkt werden.

Was ist das Neun-Euro-Ticket?

Das Ticket ist eine Initiative der Bundesregierung. Im Rahmen des Energie-Entlastungspaketes ist ein Ticket im Gespräch, das neun Euro pro Monat kosten und für drei aufeinanderfolgende Monate erhältlich sein soll, erläutert die KVB. Damit sollen Millionen von Kunden des öffentlichen Nahverkehrs bei ihren Mobilitätskosten entlastet und Autofahrerinnen und -fahrer angeregt werden, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Wer setzt es um?

Zwar sollen die Tickets bundesweit im Nahverkehr gelten, aber umsetzen müssen es die Bundesländer. Das Geld dafür kommt vom Bund. Dem Vernehmen nach will der Bund 2,5 Milliarden Euro investieren.

Wann soll das Ticket gelten?

Das 9-Euro-Ticket soll laut Angaben der KVB nach aktuellem Stand zum 1. Juni kommen. Dies sei abhängig von Entscheidungen des Bundes. Am 18. und 19. Mai soll der Bundestag über einen noch zu erarbeitenden Gesetzentwurf abstimmen, am 20. Mai dann der Bundesrat. Wenn Bund und Länder entsprechende Vorgaben gemacht haben, müssen es die regionalen Verkehrsverbünde umsetzen.

Die Frist scheint aber knapp bemessen, falls das Gesetz tatsächlich erst im letzten Maidrittel vorliegen sollte. „Wir brauchen eigentlich vier Wochen Vorlauf, um das umzusetzen“, sagte Benjamin Jeschor, Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg. Die KVB machte deutlich, dass sie das Ticket anbieten will, sobald die Vorgaben von Bund und Ländern vorliegen.

Wo soll das Neun-Euro-Ticket gelten?

Das 9-Euro-Ticket soll laut aktuellem Stand deutschlandweit im Nahverkehr gültig sein, so die KVB. Aber auch das sei noch abhängig von den Entscheidungen des Bundes. Nach Angaben der KVB wird es nicht im Fernverkehr gelten.



Laut RND hat sich Martin Kröber, SPD-Verkehrsexperte im Bundestag, für eine bundesweite Lösung eingesetzt. „Das Neun-Euro-Ticket muss bundesweit gültig sein“, sagte er. „Sonst benachteiligt es jene Pendlerinnen und Pendler, die über die Grenzen von Bundesländern und Tarifverbünden unterwegs sind.“ Das Problem: Die ermäßigten Tickets kämen genau dann, wenn viele Menschen in den Urlaub fahren. Möglicherweise nutzen diese dann die Neun-Euro-Karten, um an Urlaubsziele zu gelangen.

Wer kann das Ticket nutzen?

Generell soll das Ticket allen Fahrgästen des öffentlichen Nahverkehrs zugutekommen. Auch Inhaberinnen und Inhaber von vergünstigten Semestertickets sollen profitieren. SPD-Verkehrspolitiker Kröber sagte dem RND: „Auch Studierende, die Semestertickets erworben haben, müssen in den Genuss der Rückerstattung kommen.“

Erhalten auch Bestandskunden und Menschen mit Jobticket die Vergünstigung?

Auch Stammkundinnen und -kunden sollen im gleichen Maße von den Vorteilen des Angebots profitieren. Die KVB meldet dazu: „Wenn Sie ein Abonnement oder einen Geschäftskundenvertrag bei uns haben, zum Beispiel ein Job-, Großkunden- oder Semester-Ticket, brauchen Sie nichts unternehmen.“ Der Betrieb arbeite derzeit daran, die Systeme darauf vorzubereiten, dass ein Abo automatisch zum günstigeren Preis abgerechnet werden kann.

Wie kann man das Neun-Euro-Ticket erwerben?

Die KVB arbeitet nach eigenen Angaben aktuell daran, dass das 9-Euro-Ticket über die KVB-App, die Automaten sowie die Kundencenter und Verkaufsstellen angeboten werden können.

Das Ticket endet automatisch am Monatsende.