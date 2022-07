Parken am Flughafen: So schneidet Köln/Bonn im bundesweiten Vergleich ab

Köln -

Der Flughafen Köln/Bonn sorgte in den vergangenen Tagen und Wochen nicht immer für positive Schlagzeilen. Der Ferienstart war gleichbedeutend mit vielen Flugausfällen und Verspätungen. Zudem herrscht Personalmangel am Airport, weswegen es auch immer wieder zu längeren Wartezeiten kam. Etwas besser kommt der Flughafen Köln/Bonn aber weg, wenn es um die Preise für das Parken geht.

Der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg hat die Parkpreise an 16 der größten deutschen Flughäfen analysiert und dabei teilweise enorme Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr festgestellt.

Parken an deutschen Flughäfen: Besonders günstig in Dresden und Leipzig/Halle

Vergleichsweise günstig ist das Parken am Airport Köln/Bonn. Wer seinen Parkplatz vorab online bucht, zahlt dort im besten Fall 29 Euro pro Woche. Kurios: Das einstündige Parken in der sogenannten Kiss&Fly-Zone am Flughafen Köln/Bonn kostet 35 Euro und somit 6 Euro mehr als der günstigste terminalnahe Parkplatz für eine Woche. Im bundesweiten Vergleich landet Köln somit auf einem starken dritten Platz. Nur das Parken am Flughafen Dresden und am Flughafen Leipzig/Halle ist noch günstiger.

Richtig teuer wird es am Dortmunder Flughafen: Dort zahlt man satte 99 Euro Parkgebühr pro Woche. Auch in Hamburg (89 Euro) und München (87 Euro) sind die niedrigsten Preise für terminalnahe Parkplätze an den jeweiligen Flughäfen besonders hoch.

Im Schnitt müssen Reisende an deutschen Flughäfen aktuell rund 52 Euro pro Woche für den günstigsten terminalnahen Parkplatz bezahlen. 2021 lag dieser Wert noch bei 42 Euro. (ft)