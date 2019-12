Polizei bittet um Hinweise: Unbekannter Obdachloser stirbt in Kölner Klinik

Köln -

Ein unbekannter Obdachloser ist in einer Kölner Klinik gestorben – nun sucht die Polizei mit mehreren Fotos nach Zeugen oder Angehörigen, die Hinweise auf die Identität des Verstorbenen geben können.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamten den Mann am Freitag, 8. November, stark unterkühlt und bereits nicht mehr ansprechbar am Kölner Hauptbahnhof. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik, wo er eine Woche später starb.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu der Identität dieses Mannes. Polizei Köln Foto:

Der bislang Unbekannte führte keine Ausweisdokumente mich sich, weshalb die Polizei nach Hinweisen zu seiner Identität sucht: Der Mann war zwischen 40 und 60 Jahren alt und etwa 1,8 bis 1,85 Meter groß. Er war schlank und trug sein dunkles Haar kurzrasiert.



Bekleidet war er bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus mit einer braunen Wildlederjacke, einer braunen Kapuzenjacke mit Querstreifen, einer blauen Jeans, mit blauen Sportschuhen der Marke Asics und einem Krankenhaushemd, das er unter seiner restlichen Kleidung trug.

Wer die abgebildete Person kennt oder weiß, wo sie sich bis zum 8. November aufgehalten hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (hen)