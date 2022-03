Polizei sucht Zeugen: 73-Jähriger in Kneipe in Köln-Weiden getötet

Köln -

Vermutlich in einer Kneipe in Köln-Weiden ist ein 73-Jähriger am Freitagmorgen getötet worden. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Handwerker den blutüberströmten Mann gegen 9 Uhr in der Gaststätte auf der Goethestraße gefunden und die Rettung alarmiert haben, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimationsversuchen starb das Opfer noch am Tatort.

Laut ersten Zeugenaussagen soll der Mann noch gegen 7 Uhr auf der Goethestraße gesehen worden sein, hieß es weiter von der Polizei. Die Tat muss sich demnach zwischen 7 und 9 Uhr abgespielt haben. Die Hintergründe sind unklar. Die eingesetzte Mordkommission nun dringend Zeugen, die sich bei der Polizei unter der 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden können. (hol)