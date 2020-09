Polizei sucht Zeugen: Acht Autos brannten am Wochenende in Köln

Köln -

Seit Freitagnacht sind im Kölner Stadtgebiet insgesamt acht Fahrzeuge durch Brände beschädigt worden. Das teilte die Kölner Polizei mit. Die Brandermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen. Nach Informationen der Polizei wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen Mitternacht nach Lindenthal und Sülz gerufen, weil dort ein Stromkasten und insgesamt fünf Autos brannten. Einige der Brände mussten gelöscht werden, andere waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits gelöscht.

In Lindenthal haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt.

Am Samstagmittag brannte dann erneut ein Auto. Dieses Mal mussten die Einsatzkräfte zum Gewerbehof an der Barbarastraße in Riehl anrücken. Vor der dortigen Norma-Filiale stand ein VW in Flammen, das Feuer griff auch auf die Scheiben des Supermarktes über, der deshalb schließen musste. Warum der Wagen in Brand geriet, ist laut Kölner Polizei noch nicht bekannt. Ladenbesitzer vor Ort haben von einer möglichen Brandstiftung nichts mitbekommen. Seiner Auskunft nach habe der Wagen gegen Mittag plötzlich gebrannt.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und ob es sich erneut um Brandstiftung handelt, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen. Aktuell werde auch noch ermittelt, ob die Feuer in einem Zusammenhang zu den vergangenen Autobränden in Köln stehen.

Weitere Brände in Mülheim und Neuehrenfeld

In der Nacht zu Sonntag wurden zwei weitere Autos durch Brände beschädigt. Gegen 1.30 Uhr auf der Schönrather Straße in Mülheim und gegen 2 Uhr auf dem Parkgürtel in Neuehrenfeld. Dort stand ein Wohnwagen in Flammen, in dem sich niemand befand. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, Hinweise an das Kriminalkommissariat 15, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de weiterzugeben.

Serie von Brandstiftungen in Nippes

Erst am vergangenen Montag hatte die Polizei nach einer erneuten Serie von Brandstiftungen in Köln-Nippes eine 16-jährige mutmaßliche Täterin festgenommen, die auf frischer Tat ertappt wurde. Sie soll am Montagvormittag innerhalb weniger Stunden vier Autos angezündet haben und wurde bei der fünften Tat in der Dormagener Straße in flagranti erwischt. Später wurde sie jedoch mangels Beweise wieder von der Polizei entlassen.

Aktuell ermittelt die Kölner Polizei, ob die Schülerin auch für eine noch ungeklärte Serie Ende August verantwortlich ist. Damals waren acht Autos in Flammen aufgegangen, auch damals ging die Polizei von Brandstiftung aus. (red)