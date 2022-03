Polizeieinsatz in Köln: Mann auf Taunusstraße angeschossen – Polizei fahndet nach Täter

Köln -

Auf der Taunusstraße in Köln-Humboldt/Gremberg ist am Donnerstagabend ein 25-jähriger Mann niedergeschossen worden. Er habe stark geblutet und werde von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Ermittler gehen davon aus, dass mehrere Schüsse abgefeuert wurden.

Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz in Humboldt/Gremberg Jasmin Foto:

Der Täter ist flüchtig, gefahndet wird nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll er gegen 18.45 Uhr eine braune Jacke und eine braune Hose getragen haben.

Der Gesuchte soll die Schüsse auf den 25-Jährigen abgegeben und dann zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße geflüchtet sein. Am späten Abend suchte ein Spürhund der Polizei vor Ort nach der Tatwaffe oder Projektilen. Wie und womit die Tat verübt wurde, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Wenige Stunden zuvor war im unweit gelegenen Stadtteil Höhenberg ein 37-Jähriger in seinem Auto mit einem Messer schwer verletzt worden. „Aufgrund der örtlichen Nähe prüfen wir, ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt“, sagte der Polizeisprecher. Es gebe aber zur Zeit keine Hinweise auf eine Verbindung, hieß es. (hol)