200.000 Besucher genießen Freiheit: So war das Inselfest an der Groov in Köln-Zündorf

Wer Kirmes, Trödel und Musikevents liebt, ist beim 43. Inselfest in Zündorf genau richtig. Dicht an dicht reihen sich die Buden mit Kleidung, Schmuck, Holzwaren, Technik-Angeboten und Imbissen aller Art vom Jachthafen bis zum Schwimmbad. Airbrush Tattoos und Churros-Stände liegen in dieser Saison im Trend, vor den Ständen mit dem vergänglichen Körperschmuck und dem begehrten Süßgebäck drängelt sich die Kundschaft. Um die zwanzig Fahrgeschäfte halten besonders die jüngere Klientel in Atem. Überhaupt scheint die Faszination des Inselfests ungebrochen. Nach zwei Jahren Corona-Pause genießen über 200.000 Besucher ihre neu gewonnene Freiheit beim größten Porzer Volksfest.

Porzer CDU-Vorsitzender: Froh, ungezwungen Menschen zu treffen

„Wir sind froh und dankbar, dass wir jetzt wieder ungezwungen Menschen treffen können“, erklärt Werner Marx, Vorsitzender der Porzer CDU und Ratsmitglied der Stadt Köln. Bis Februar sei nicht eindeutig klar gewesen, ob und wie das Fest stattfinden könne. Die Vorlaufzeit für die Organisation durch den Inselfestausschuss fiel dementsprechend knapp aus. Wegen der zeitgleichen Karlspreis-Verleihung in Aachen hat NRW Ministerpräsident und Schirmherr Hendrik Wüst sein Grußwort als Videobotschaft geschickt und nennt das Zündorfer CDU-Event „das größte CDU-Volksfest der Welt“.

1977 aus der Taufe gehoben, organisierte die Porzer CDU das erste Inselfest für den Erhalt des Wahner Krankenhauses. In den Folgejahren floss der Erlös in verschiedene gemeinnützige Einrichtungen und Projekte, bis die Änderung des Parteiengesetzes keine Spenden mehr zuließ. Seitdem werde verstärkt in das Bühnenprogramm investiert, berichtet Marx. Die Domstürmer, Marita Köllner, Schamöör, Palaver, Krawumm oder Dräcksäck sind diesmal dabei. Von Donnerstag bis Sonntag jagt ein Act den nächsten, Vereinsauftritte der KG Urbacher Räuber, Blau-Wiesse Funke Wahn, Wahner Wibbelstetze, Rezag Girls und des Garde-Korps Köln gesellen sich zu Rock, Jazz, Irish Folk und Party-Musik.

Inselfest in Köln-Zündorf: Auto-Scooter, Spiegellabyrinth, Currywurst

Das Angebot an kleinen und großen Attraktionen ist schier überwältigend. Von moderat fahrenden Karussells und einer Schweinchen-Bahn für die Kleinen, über Klassiker wie Auto-Scooter und Raupenbahn, bis zu extrem schnellen Fahrgeschäften namens Fast and Furios oder Wellenflug, ist an der Zündorfer Groov alles vertreten. Villa Wahnsinn stellt sich als neues Laufgeschäft über zwei Etagen vor, u.a. ist sie mit Dreh- und Wackeltellern sowie einem Spiegellabyrinth ausgestattet.

Inselfest in Zündorf: Schüler Lenny findet Karussells am besten

„Ich finde die Karussells am besten“, schwärmt Schüler Lenny Koos von der Geschwindigkeit, mit der die Gondeln seines Lieblingsfahrgeschäfts herumwirbeln. Ruth de Boer aus Frechen lobt das vielseitige Angebot an den Ständen. „Hier gibt es Sachen, die man nicht so oft sieht“, meinte sie. Besonders die Schmuckstände haben es ihr angetan. „Ich mag Essen, Trinken und das Flair“, meint ihre Begleiterin Karin Haus aus Porz.

Frisch zubereitet locken Pizza, Bratwurst & Co, der süße Duft von Crêpes und Waffeln liegt in der Luft. Überall kann man bei der Zubereitung der Spezialitäten zusehen. Bäckermeister Otto Molnar aus Geislingen übt sein Handwerk von der Teigbereitung bis zum Backvorgang vor aller Augen aus. Sein Brot aus dem mittelalterlichen Holzofen habe ein besonders würziges Aroma, meint er. Zum fünften Mal komme er nun schon zum Inselfest. „Ich mag die Mentalität der Leute“, begründet er seine Treue.