Zündorf ist ein malerischer Stadtteil am Rhein, der mit vielfältigen Freizeit- und Gastronomieangeboten lockt – hier findet jeder sein ideales Ausflugsziel. Von gemütlichen Cafés über Badevergnügen bis zu romantischen Hafen-Atmosphären bietet Zündorf abwechslungsreiche Möglichkeiten, um erholsame Stunden am Rhein zu verbringen. Unsere Redaktion hat sich im Stadtteil umgesehen und stellt sechs Tipps vor.

Vom Traum einer eigenen Jacht

Der Jachthafen ist auch ein guter Ausgangspunkt für einen Spaziergang rund um die Groov – oder einfach nur das Ziel selbst. Hier findet sich auch ein Restaurant mit einem Biergarten. Copyright: Alina Zarman

Am Jachthafen lässt sich der Traum von einer eigenen Jacht zumindest für einen Moment nachempfinden. Direkt am Rhein gelegen, bietet der Hafen mit seinen zahlreichen Segel- und Motorbooten eine ruhige Atmosphäre. Gleichzeitig dient er als Ausgangspunkt für Spaziergänge entlang der Groov oder am Rheinufer. Der Jachthafen ist zudem ein beliebter Treffpunkt für Wassersportler. Ein besonderes Highlight ist das dortige Restaurant mit Biergarten und Sonnenterrasse, von der aus sich das Geschehen am Hafen bei einem Essen oder Getränk beobachten lässt.

Frühstück und türkische Spezialitäten im Incir Brunch Café

Das Incir Brunch Café in Zündorf bietet Frühstück und türkische Spezialitäten. Copyright: Alina Zarman

Das vor eineinhalb Jahren eröffnete Incir Brunch Café in der Kirchstraße 18 bietet traditionelle türkische Gerichte, hausgemachte Kuchen und verschiedene Frühstücksangebote an. Ergänzt wird die Auswahl durch verschiedene Kaffeespezialitäten. Die Speisen orientieren sich an Rezepten und Spezialitäten aus Dörfern in der Türkei.

Geöffnet ist das Incir Brunch Café von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. www.incirbrunchcafe-koln.de

Am Zündorfer Strand entspannen

Am Zündorfer Strand lässt es sich sonnenbaden. Seit dem 17. September 2025 ist das Schwimmen im Rhein in Köln jedoch verboten; erlaubt ist nur das Betreten bis zu knöcheltiefem Wasser. Copyright: Alina Zarman

Urlaubsstimmung kommt am Zündorfer Strand schnell auf. Direkt am Rhein, in der Nähe der Fähre, die Zündorf mit Köln-Weiß verbindet, befinden sich mehrere Strandabschnitte, die bei sommerlichen Temperaturen zum Sonnenbaden einladen.

Vom Ufer aus lassen sich vorbeiziehende Boote, Schiffe und Wassersportler beobachten. Baden ist an den Zündorfer Rheinstränden verboten. Eine kleine Abkühlung der Hände und Füße ist dennoch im Wasser möglich.

Eisgenuss an der Groov

Das Eiscafé Geli liegt direkt am Marktplatz der Zündorfer Groov und ist damit ein idealer Zwischenstopp für Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Copyright: Alina Zarman

Das Geli Eiscafé befindet sich direkt am Marktplatz an der Groov in der Kirchstraße 8. An warmen Tagen können Besucherinnen und Besucher ihr Eis entweder auf den Sitzplätzen im Freien oder bei einem Spaziergang entlang der Groov genießen. Zu den meistverkauften Sorten gehören Vanille, Pistazie und Stracciatella. Seit zwei Jahren ist auch Spaghettieis als Kugel im Angebot und zählt mittlerweile zu den Favoriten. Eine Kugel kostet 2 Euro, nur Barzahlung möglich.

Das Eiscafé öffnet jedes Jahr mit den ersten warmen Märztagen und bleibt bis Ende Oktober geöffnet. Die Öffnungszeiten in der Hochsaison sind täglich von 11 bis 21 Uhr. Im Frühjahr und Herbst schließt das Eiscafé bereits um 20 Uhr. Bei Regen bleibt es grundsätzlich geschlossen.

Abkühlung im Zündorfbad

Das Zündorfbad feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Copyright: Alina Zarman

An heißen Tagen bietet das Zündorfbad an der Trankgasse 10a die passende Abkühlung. Das Kombibad verfügt über einen Hallen- und einen Freibadbereich und lädt somit bei jedem Wetter zum Schwimmen ein.

Zur Ausstattung des Bades gehören eine Liegewiese, ein 1-Meter- und ein 3-Meter-Sprungturm sowie eine 80 Meter lange Wildwasserrutsche. Für die kleinen Gäste gibt es ein separates Kinderplanschbecken. Für eine kleine Stärkung zwischendurch steht eine Gastronomie mit Innen- sowie Außenplätzen zur Verfügung.

Das Hallenbad ist montags und donnerstags von 10 bis 21.30 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 6.30 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Wochenende gelten Öffnungszeiten von 10 bis 21 Uhr.

Das Freibad öffnet unter der Woche von 13 bis 20 Uhr, samstags und sonntags bereits von 10 bis 20 Uhr. Während der Sommerferien ist das Freibad täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Über kurzfristig geänderte Öffnungszeiten informiert das Schwimmbad auf seiner Webseite.

Kinder unter sechs Jahren zahlen 0,50 Euro Eintritt. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kostet der Besuch 4,10 Euro im Winter und 4,40 Euro während der Freibadsaison. Erwachsene zahlen 6,50 Euro im Winter und 6,90 Euro im Sommer. Geburtstagskinder erhalten an ihrem Ehrentag freien Eintritt. Außerdem sind Ermäßigungen mit Vorteilskarten sowie gegen Vorlage des Köln-Passes möglich. www.zuendorfbad.de

Teatime im Daisys in Zündorf

Hübsche Einrichtungsgegenstände und Liebe zum Detail im „Daisys“. Copyright: Alina Zarman

Das Daisys Tearoom & Garden in der Gütergasse 21 befindet sich in einem alten Fachwerkhaus und ist im Stil eines britischen Tearooms eingerichtet. Holzbalken an den Decken, gemusterte Teppiche, Bücher, Bilder an den Wänden und Blumenmuster-Porzellan prägen den Innenraum. Hüte, die als Lampenschirme dienen, sind ebenfalls Teil der Einrichtung.

Bis 13 Uhr wird hier Frühstück serviert. Auf der Speisekarte stehen zudem Waffeln und der klassische britische Afternoon Tea. Bei schönem Wetter können Gäste die Speisen und Getränke auch im Außenbereich genießen. Das Café eignet sich beispielsweise als Zwischenstopp nach einem Spaziergang an der Groov oder einer Fahrradtour entlang des Rheins.

Geöffnet ist Daisys Tearoom & Garden dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags, und sonntags von 9.30 bis 18 Uhr. www.daisys-cafe.de