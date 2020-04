Quarantäne-Podcast #36: Wie man mit Bewegung das eigene Denken ändert

Köln -

„Wir müssen sprechen“, sagt Jürgen Wiebicke, Moderator des „philosophischen Radios“ im WDR. Die Corona-Krise wirft Fragen auf, die man für sich allein kaum klären kann, sondern für die man Kontakt zu den anderen braucht: Einsamkeit, Endlichkeit. In seinem Podcast „Sinnsucher“ macht Wiebicke sich seit dem 22. März deshalb Gedanken – zusammen mit dem bekannten Kölner Pfarrer Franz Meurer aus Vingst. Und bei uns können Sie alle Folgen hören.

Episode 37: Der Vorhang fällt nach mehr als 15 Stunden

Vorhang zu! Mit der 37. Episode verabschieden sich die beiden Sinnsucher Franz Meurer und Jürgen Wiebicke - und ziehen Bilanz. Seit dem 22. März haben der Pfarrer und der Philosoph im Pfarrhaus von St. Elisabeth in Köln-Höhenberg täglich eine neue Folge ihres Quarantäne-Podcasts produziert. Es ging um Ängste und Solidarität, um Fake-News und Sex, Schüler-Post und Currywurst - und um vieles, vieles mehr. Insgesamt mehr als 15 Stunden tiefe, aber auch sehr unterhaltsame Gespräche von zwei besonderen Menschen, die zum Nachdenken anregen.

Episode 36: Laufen und denken

Diesmal sprechen die beiden Sinnsucher in ihrem Podcast über zwei Werke von Philosoph und Moderator Jürgen Wiebicke.

Episode 35: Der Pfarrer und die Currywurst

"Glaube, Gott und Currywurst": In dieser Episode des Quarantäne Podcasts sprechen Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke über Meurers neues Buch.

Episode 34: Das Recht auf einen guten Tod

Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke diskutieren in dieser Episode sensible Fragen. Zum Beispiel, ob man alle Patienten künstlich beatmen sollte. Und sie fragen sich, wie man einen guten Tod sicherstellen kann.





Episode 33: Urne oder Sarg?

Eine Episode übers Sterben: Pfarrer Meurer möchte eines Tages in der Urne bestattet werden, Jürgen Wiebicke will nach seinem Tod lieber im Sarg zu liegen kommen. Können sich die beiden Sinnsucher vorstellen, noch heute zu sterben? Und hätten sie den Tod damit auch nur ein bisschen verstanden?





Episode 32: Tröpfchenweise selbstverzehrend

In dieser Episode soll es um Trost gehen - aber Pfarrer Meurer zeigt Philosoph Wiebicke erstmal seine Lieblingspostkarten. Ob dieser Umweg Sinn macht?

Episode 31: Halt mal das Denken an!

Wir können ohne Probleme die Luft anhalten, zumindest für eine Weile. Aber mit dem Denken ist das schwieriger: Immer gehen uns irgendwelche Dinge durch den Kopf – manchmal auch sehr seltsame. Mitdenken und zuhören!

Episode 30: Pfarrer und Philosoph sprechen über Sex

Was passiert nach dem Orgasmus? In dieser Episode geht es um das Eine: Pfarrer Franz Meurer und Jürgen Wiebicke („Das Philosophische Radio“) reden diesmal über Sex.

Episode 29: Intellektuell und gläubig - geht das?

In der 29. Episode greifen Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke die Frage eines Hörers unseres Podcasts auf: Wie kann man als Intellektueller nur gläubig sein? Die beiden „Sinnsucher“ sind sich dabei nicht allem einig. Konsens herrscht jedoch in einem Punkt: Wir wissen immer mehr darüber, was wir nicht wissen.

Episode 28: Die gute Tat am Samstag

Vor 550 Jahren hat ein reicher Mann ein Hospital gestiftet. Er wollte mit Hilfe einer guten Tat in den Himmel kommen. In der 28. „Sinnsucher“-Episode diskutieren Pfarrer Meurer und Philosoph Wiebicke darüber, ob die gute Tat eigennützig sein darf.

Episode 27: Endlich Solidarität!

Pfarrer Meurer und Moderator Jürgen Wiebicke wollten in unserem Quarantäne-Podcast immer wieder über das Thema Solidarität sprechen. Jetzt, in der 27. „Sinnsucher“-Episode, klappt es endlich.

Episode 26: Von Opfern und Helden

In der Episode 26 geht es um Opfer und Helden: in Märchen, in Sagen - und im Alltag. Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke stimmen Heldengesänge an. Und erklären, warum es Helden auszeichnet, Opfer zu bringen.

Episode 25: Sich selbst zum Opfer machen

Pfarrer Franz Meurer und Jürgen Wiebicke beschäftigen sich in der 25. Episode unseres Quarantäne-Podcasts mit dem Begriff „Opfer“ - einem Teekesselchen: ein Wort mit vielen Bedeutungen. Pfarrer Meurer findet es gut, wenn Menschen Opfer bringen. Und Jürgen Wiebicke ärgert sich, wenn Menschen sich selbst zum Opfer machen.

Episode 24: Der Unterschied zwischen Trost und Vertröstung

In der 24. Episode diskutieren Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke über die Notwendigkeit von Trost im Leben. Und es geht um die Frage, ob die Hoffnung auf das Jenseits dabei eine Hilfe ist.

Episode 23: Funktioniert das Christentum auch ohne Auferstehung?

Die beiden Sinnsucher sind im Oster-Modus. In der 23. Episode unseres Quarantäne-Podcasts stellen sie sich die Frage, ob das Christentum eigentlich auch ohne Auferstehung funktioniert. Und der Pfarrer und der Philosoph machen sie auf die Spuren Jesu: War der Mann aus Nazareth ein antiker Philosoph, der einfach unglaubliche Geschichten erzählt hat?

Episode 22: Wie kommt das Neue in die Welt?

In der 22. Episode erwartet Sie ein Gespräch am offenen Fenster. Pfarrer Franz Meurer sinniert am Ostersonntag über die Auferstehung... und Jürgen Wiebicke versteht nur Bahnhof...

Episode 21: Karsamstags-Stimmung

(Noch) verzweifelt oder (schon) hoffnungsvoll? In der 21. Episode gehen Pfarrer Meurer und Jürgen Wiebicke der Karsamstags-Stimmung nach. Eine „Sinnsucher“-Folge, in der es um das Aushalten von Sinnlosigkeit geht.

Bisherige Episoden: Die ersten 20 Episoden gibt es über die „Kölner Stadt-Anzeiger“-Kanäle auf Apple Podcasts und Spotify - und hier direkt auf ksta.de.

Übersicht über die Episoden 1 - 20

Episode 20: Überlegungen zum Karfreitag

Episode 19: Bringt uns der Lockdown auf neue Ideen?

Episode 18: Erwartbare und unerwartete Krisen

Episode 17: Schüler-Post an die Sinnsucher

Episode 16: Im dritten Anlauf Kapitalismus verstehen?

Episode 15: Tötet diese Wirtschaft?

Episode 14: Reicht der Applaus vom Balkon oder muss eine neue Revolution her?

Episode 13: Freiheit braucht Veränderung

Episode 12: Wie frei oder unfrei ist unser Leben in Corona-Zeiten?

Episode11: Warum wir mit und ohne Religion das Richtige tun können

Episode 10: Geht es allen besser, wenn alle gleich in Gefahr sind?

Episode 9: Fake-News und Persönlichkeitsentwicklung

Episode 8: Mit Verstand in der Quarantäne

Episode 7: Spaß im Fegefeuer

Episode 6: Spannende Weisheiten in der Krise

Episode 5: Darf man sich über gewonnene Zeit freuen?

Episode 4: Richtig handeln in einer orientierungslosen Zeit

Episode 3: Es ist nicht schlimm, hysterisch zu sein

Episode 2: Warum die Angst zum Menschen gehört

Episode 1: Ängste und Solidarität

Sie können den „Sinnsucher“-Podcast auch über die „Kölner Stadt-Anzeiger“-Kanäle auf Apple Podcasts und Spotify abonnieren. Die bisherigen 20 Folgen finden Sie mit mehr Informationen auch hier.

Jeden Tag gab es vom 22. März bis zum 27. April 2020 eine neue Folge dieses Podcasts, aufgenommen in Meurers „Höhle“, dem Pfarrhaus von St. Elisabeth in Köln-Höhenberg.