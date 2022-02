Querdenker auch an Karneval unterwegs: Geisterzug distanziert sich von „Spaziergängern“

Köln -

Erich Hermans ist sauer. Nachdem der Vorsitzende des Vereins Ähzebär un Ko. schweren Herzens pandemiebedingt den von ihm traditionell organisierten Geisterzug abgesagt hat, wollen sich jetzt Impfpflicht- und Maskengegner bei einer Demo am Samstag als „Frei-Geister“ ausgeben. Die wahren Geister distanzieren sich und verweisen darauf, dass sie am Samstag ausschließlich einen Livestream und keinen Zug veranstalten.

Der Stream beginnt um 19 Uhr. Es gibt Grußworte von Carolin Kebekus und Klaus der Geiger, Schauspieler Max Giermann steuert eine Nummer als Grünen-Minister Robert Habeck bei. Dazu gibt es Live-Musik von „Dad's Phonkey“, und auch der Ähzebär wird das eine oder andere Anekdötchen aus 30 Jahren Geisterzug beitragen. Wie die vom ersten Zug 1992, als es ihm in zähen Verhandlungen mit der GEW (der heutigen Rhein-Energie) gelang, in Schart- und Schemmergasse für die Dauer des Zugs das Licht abstellen zu lassen.

Querdenker demonstrieren auch an Rosenmontag

Die Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen wollen auch an den Karnevalstagen wieder gegen eine Impf- und Maskenpflicht auf die Straße gehen. Für Karnevalssamstag und Rosenmontag sind Kundgebungen und sogenannte Spaziergänge in der Innenstadt geplant, an Karnevalsdienstag soll es abends in Porz eine Protestaktion geben. Die Polizei wird alle Veranstaltungen begleiten.

Am Samstag sind 400 Teilnehmer für eine Kundgebung mit anschließendem „Spaziergang“ durch die Innenstadt zwischen 15 und 18 Uhr angemeldet, beginnend am Offenbachplatz. Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr laufen bis zu 150 Impfpflicht- und Maskengegner zudem durchs Belgische Viertel.

Der zahlenmäßig mit Abstand größte Protest soll am Rosenmontag stattfinden. 3500 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Sie treffen sich um 15 Uhr auf der Deutzer Werft und wollen über die Deutzer Brücke zum Rudolfplatz laufen, weiter über die Ringe zum Friesenplatz und an Dom und Heumarkt vorbei zurück nach Deutz.



Der „Montagsspaziergang“, der in den vergangenen Wochen abends am Roncalliplatz startete, fällt dafür an Rosenmontag aus. Ein Zusammentreffen mit der Friedensdemo, die mehrere Stunden zuvor teilweise auf dem gleichen Weg verlaufen sein wird, ist möglich.

Der Livestream des Geisterzuges ist am Samstag ab 19 Uhr unter folgenden Adressen erreichbar:

vimeo.com/event/1819628

www.geisterzug.de