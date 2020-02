Radfahrer werden ausgebremst

Innenstadt -

Der ADFC kritisiert den Beschluss der Bezirksvertretung Innenstadt, die Mittelallee in der Rolandstraße umzugestalten. CDU, SPD und FDP wollen Radfahrer auf dem Abschnitt zwischen Merowingerstraße und Maria-Hilf-Straße bremsen, indem der Weg parkartig umgestaltet wird. Die Grünenfraktion lehnte den von der SPD eingebrachten Vorschlag ab. Der ADFC nennt den Beschluss eine „Fehlleistung“. Wenn diese „stilprägend ist für das Wahljahr, sieht es schlecht aus für den Radverkehr in der Innenstadt“, schreibt der Verband in einer Stellungnahme. Konstruktive Ideen aus einem Ortstermin seien nicht aufgenommen worden. Der Hintergrund: Die Fahrradlobbyisten fordern, die Ursachen der Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern zu beseitigen. Das zielt vor allem auf die Fahrbahnen auf beiden Seiten der Mittelallee und die insgesamt vier Parkstreifen an jeweils beiden Rändern. Radfahrer müssen auf der Hut sein vor plötzlich sich öffnenden Autotüren von rechts und links. Halten sie den notwendigen Abstand und fahren in der Fahrbahnmitte, können sie nicht überholt werden. Manchem Autofahrer fehle die dann nötige Geduld. Auf beiden Fahrbahnen sollen gepflasterte Schwellen die Autofahrer bremsen. Für Fahrradfahrer sei das unangenehm, argumentiert der ADFC, insbesondere wenn sie mit Kindersitzen oder Kinderanhängern unterwegs sind. Der verbleibende Gehweg an den Hauswänden sei schmal. Kleine Kinder, die selber radfahren, seien mit ihren Eltern deshalb auf der Mittelallee besser aufgehoben.

Ihre Sperrung ändere nichts an den Ursachen der Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern. Der Verband erinnert außerdem an einen Beschluss des gleichen Gremiums im Juni 2016. Danach sollten die Rolandstraße und die Volksgartenstraße kurzfristig zu Fahrradstraßen erklärt werden. Die Politiker hätten nun eine Gelegenheit versäumt auf die Umsetzung zu drängen. Der ADFC äußert schließlich die Befürchtung, dass das von einer breiten Mehrheit getragene Radverkehrskonzept für die Innenstadt an Verbindlichkeit verliere und die Umsetzung sich über Jahrzehnte hinziehen werde. (phh)

ADFC zum Beschluss der Bezirksvertretung zur Rolandstraße