Reggae-Festival in Köln: Veranstalter geben erste Künstler fürs Summerjam 2019 bekannt

Köln -

Im Sommer werden bereits zum 34. Mal die Bühnen am Fühlinger See aufgebaut, viele verschiedene nationale und internationale Musiker in Köln empfangen und drei Tage lang zu Reggae, Hip-Hop und Dancehall gefeiert. Und schon jetzt haben die Veranstalter des Summerjam Festivals, das vom 5. bis 7. Juli 2019 unter dem Motto „A Way Of Life“ stattfindet, die ersten Konzerte bekannt gegeben: Mit dabei sind die Reggae-Künstler Agent Sasco aus Jamaika, Albrosie, der mittlerweile in der der Karibik lebt und 2016 zuletzt auf der Summerjam-Bühne stand, sowie Jimmy Cliff, Protoje, Kabaka Pyramid und Ees, der zuletzt zusammen mit seiner Yes-Ja! Band die Casting-Show „X-Faktor“ gewann.



Die Band Dub Inc verbindet Reggae, Dancehall, kabylische und World Music. Hip Hop gibt es hingegen von MoTrip und Ali As, die vor Kurzem ein gemeinsames Album veröffentlicht haben, von Max Herre sowie dem DuoBonez MC & RAF Camora, dessen letztes Album „Palmen aus Plastik“ sich wochenlang auf Platz 1 der Charts hielt und so erst Gold- und dann Platin-Status erhielt. Die US-amerikanische Band Cypress Hill sorgt für Latin-Rap, Sängerin Nura, bei der 1-Live-Krone als „Beste Künstlerin“ ausgezeichnet, für deutschsprachigen Trap und R’n’B, genauso wie ihr Kollege Yung Hurn.



Querbeat erhalten begehrteren Zeitpunkt

Voll auf der Bühne wird es hingegen bei Moop Mama mit zehn und Querbeat mit 13 Bandmitgliedern. Letztere feierten vergangenes Jahr ihr Summerjam-Debüt und eröffneten das Festival mit ihrem Auftritt. 2019 dürfen sie zu einem begehrteren Zeitpunkt spielen: Samstagabend auf der Green Stage.



Weitere Künstler, die beim Summerjam dabei sind, werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Festival-Tickets – gültig für alle drei Tage – sind ab 130 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf erhältlich.

www.summerjam.de