Rekord in Kölner Klinik: 2000. Baby in nur einem Jahr im Severinsklösterchen geboren

Köln -

Die kleine Laura Maria ist das 2000. Baby, das in diesem Jahr im Severinsklösterchen geboren wurde und stellt damit einen Rekord auf. Erstmals in der fast 100-jährigen Geschichte der Geburtshilfe des Krankenhauses wurde diese Marke erreicht. Mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3820 Gramm erblickte sie am 29. Dezember um 15 Uhr das Licht der Welt.



Dass es zur Geburt ins Severinsklösterchen gehen sollte, war den Eltern Sandra und Alessandro Gangale schnell klar. Immerhin kam hier auch ihr erstes Kind, Söhnchen Leandro, vor vier Jahren zur Welt – und das trotz einer weiteren Anreise aus Erftstadt.

„Wir schätzen am Klösterchen, dass hier die natürliche Geburt gefördert und unsere individuellen Wünsche berücksichtigt werden“, erzählt Mutter Sandra. „Vor allem das Konzept Hautkontakt, mit dem die Bindung zwischen Eltern und Baby von Anfang an gefördert wird, gefällt uns super.“



Familie aus Erftstadt verlor Haus bei Hochwasser

Dass sie Laura nun gesund und munter in den Händen halten können, ist für die Eltern ein besonderes Glück. Erst im Sommer verlor die kleine Familie beim Hochwasser in Erftstadt ihr Haus. Als sie mit einem Helikopter evakuiert wurden, war die kleine Laura noch im Bauch von Mutter Sandra. Umso größer ist die Freude nun über die Geburt ihres „echten Kölnerchens“ – und das auch auf Seiten des Severinsklösterchens.



Denn 2000 Babys in einem Jahr hat es im Südstadt-Krankenhaus noch nie gegeben. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierten Oberarzt Dr. Michael Diedrich und die Leitende Hebamme Marzena Koprowski den Eltern im Namen der gesamten Frauenklinik mit Blumen und einem kleinen Geschenk.



Das Severinsklösterchen ist das einzige Krankenhaus innerhalb der alten Stadtmauern von Köln. Am 15. Februar 1923 kam hier das erste Kind zur Welt. In den vergangenen Jahren entschieden sich rund 1900 Frauen für eine Entbindung im Vringsveedel. Damit zählte das Severinsklösterchen im vergangenen Jahr zu den beiden größten geburtshilflichen Kliniken der Stadt Köln.