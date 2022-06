„Ovale Punkthäuser“ in Köln-Rodenkirchen: Pläne für Waldviertel stoßen auf Kritik

Köln-Rodenkirchen -

Das Waldviertel in Rodenkirchen an der Ringstraße wächst zusehends in die Höhe. In drei Baufeldern wird das Großprojekt 2026 aller Voraussicht nach fertig gestellt. Am weitesten ist die Bebauung zur Ecke Friedrich-Ebert-Straße und Brückenstraße. Von den insgesamt 272 Wohnungen und der Kindertagesstätte für drei Gruppen, sollen Ende des Jahres schon ein guter Teil an die neuen Eigentümer und Mieter übergeben werden, ein zweiter Schwung dann Mitte nächsten Jahres.