Die Interessengemeinschaft (IG) „Zollstock im Wandel“ für Gewerbetreibende in Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleistungen und Institutionen nimmt Gestalt an. Bei einem Treffen in der Gaststätte „Haus Schäffer“ beschlossen die 35 Anwesenden, die IG bei ihrer nächsten Versammlung offiziell zu gründen. In den nächsten Tagen erhalten alle, die im Mailverteiler sind, den Entwurf einer Satzung, einen Mitgliedsantrag und eine Erklärung, mit der man seine Absicht bekunden kann, Mitglied zu werden.