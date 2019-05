13-Jährige schwer verletzt: Autofahrer erfasst Fahrradfahrerin in Köln-Sürth

Köln-Sürth -

In Köln-Sürth ist am Montagnachmittag eine 13 Jahre alte Fahrradfahrerin von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war das Mädchen gegen 15 Uhr auf „Am Feldrain“ in Richtung „Auf dem Klemberg“ auf dem Fahrradweg unterwegs. Der 60-Jährige soll mit seinem Wagen hinter ihr auf der Fahrbahn gefahren sein, als die junge Radfahrerin nach links über eine Querungshilfe in Richtung „Grüner Weg“ lenkte. Die 13-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Straße.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (hen)