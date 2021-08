Aufwendiger Einsatz: Kölner Feuerwehr rettet Katze aus Lagerhalle am Großmarkt

Köln -

Die Kölner Feuerwehr hat am Samstagmorgen ein junges Kätzchen vor dem Tod gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, steckte das Katzenbaby in einem Mauerspalt auf dem Großmarktgelände in Raderberg fest. Das Tier war zwischen einem Kühlhaus und einer tragenden Wand gestürzt und machte durch lautes Wimmern auf sich aufmerksam.

Köln: Feuerwehr rettet Katzenbaby am Großmarkt

Mitarbeiter am Großmarkt wurden auf die Katze aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Es begann eine aufwendige Rettungsaktion: Feuerwehrleute verschafften sich Zugang über eine Steckleiter in eine Zwischendecke und krochen dann weitere 15 Meter in den verwinkelten Komplex.



Von dort aus nutzen die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben eine spezielle Teleskopleiter in den Mauerspalt, um das an das Katzenbaby zu gelangen.

Nachdem die Retter das Tier befreien konnten, wurde es untersucht und der Obhut der Katzenmutter sowie seinen Geschwistern übergeben. Mutter und Geschwister hatten sich während der Rettungsaktion „permanent in unmittelbarer Nähe“ aufgehalten, teilt die Feuerwehr mit.



An dem Einsatz, der rund eine Stunde dauerte, waren sieben Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen beteiligt. (mab)