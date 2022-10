Dieses Jahr keine Bühne: Pläne für den Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz vorgestellt

Köln-Südstadt -

Die Interessengemeinschaft Severinsviertel (IGS) organisiert in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt und stellt das Konzept der Bezirksvertretung Innenstadt für deren Sitzung am kommenden Donnerstag vor. Deren Zustimmung ist Formsache. Der eigentliche Marktbetrieb ist vom Montag, 21. November, bis zum Freitag, 23. Dezember, täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geplant. Aufgebaut wird am Montag, 14. November, abgebaut bis zum 30. Dezember. Das Ganze firmiert unter dem Motto „Vringsveedel-Advent“.

Wechselhütten für verschiedene Aussteller

Die IGS möchte 15 bis 22 Hütten inklusive zwei Glühweinhütten aufstellen. Darüber hinaus wird es weitere Getränkehütten mit einem Pfandsystem, Food- und Non-Food-Hütten, sogenannte Wechselhütten, in denen verschiedene Händler ihre Waren anbieten, und eine Vereinshütte geben. Die können Initiativen und Vereine kostenlos nutzen, um sich und ihre Arbeit vorzustellen. Zusätzlich können sie selbstgefertigte Weihnachtspräsente dort verkaufen und die Einnahmen für ihren Vereinszweck nutzen. Aussteller sowie Geschäftsleute und Einzelhändler aus dem Severinsviertel, beziehungsweise aus der Südstadt werden bevorzugt.

Das Karussell wird wieder aufgebaut

Die IGS wird eine eigene Weihnachtshütte betreiben. Die dort erzielten Umsätze werden zu mindestens 20 Prozent gemeinnützigen Vereinen und Institutionen zur Verfügung gestellt. Wichtig für die Kinder: Selbstverständlich wird im Advent wieder ein Karussell auf dem Chlodwigplatz stehen. Wichtig für die Anwohner: Die IGS verzichtet auf den Aufbau einer Bühne und wird den Weihnachnachtsmarkt moderat zentral über eine Musikanlage beschallen.

Ein großer Toilettenwagen wird zur Verfügung stehen. Ein Sicherheitsdienst wird den Markt in der Zeit von 22 Uhr bis 10 Uhr jede Nacht im Auge haben. Die Hütten werden so aufgestellt, dass auf dem Chlodwigplatz zwei kleine Plätze entstehen. Die sollen auch im Hinblick auf Corona entzerrend auf den Publikumsverkehr wirken. Verweilen können die Gäste des Marktes auf den Bänken rund um die Bäume. Im Mittelpunkt auf dem Chlodwigplatz steht ein sechs Meter hoher Weihnachtslichterbaum.