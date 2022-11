Köln-Rodenkirchen – Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Skoda Kamiq im Kölner Stadtteil Rodenkirchen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Brückenstraße/Frankstraße.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 24-jährige Autofahrerin aus Sankt Augustin gegen 22.10 Uhr aus der Frankstraße in den Kreuzungsbereich eingefahren. „Der Motorradfahrer, der auf der Brückenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, prallte gegen die Fahrerseite des Pkw und stürzte“, so ein Polizeisprecher. Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (red)