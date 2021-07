Leben am Rheinufer: Diese Schwanenfamilie ist die wohl beliebteste im Kölner Süden

Köln-Sürth -

Munter, neugierig und niedlich sind sie, die vier jungen Höckerschwäne mit dem hellgrauen Federflaum. Trotz aller Entdeckerlust sind sie vorsichtig und bleiben am liebsten ganz nah bei ihren berühmten Eltern „Mama-Toni“ und „Beau“. Von Sürther Schwanenpatinnen wurden sie so getauft, und auch die Jungen haben schon Namen – Thea, Theo, Tussi und Trudi heißen sie. Nach turbulenten Rettungsaktionen sind die Küken am Sürther Rheinufer an Pfingsten geschlüpft, also vor gut vier Wochen.