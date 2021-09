Nach Corona-Beschränkungen: Zollstock darf wieder feiern

Köln-Zollstock -

„Eine kleine Sensation“ verkündet Michael Siegenbruck, Vorsitzender des Vereins Freunde des Zollstocker Dienstagszugs, der es selber gar nicht fassen kann. Nachdem das Gerücht seit ein paar Tagen bereits im Veedel seine Runden zieht, ist es nun offiziell: Die Freunde dürfen ihr ausgefallenes Sommerfest, das eigentlich am 21. August, kurz nach den Sommerferien hätte stattfinden sollen, jetzt am Samstag, 9. Oktober, auf dem Zollstocker Marktplatz nachholen.



„Ich habe soeben die Genehmigung des Ordnungsamtes erhalten. Natürlich unter ein paar Auflagen“, erklärt Siegenbruck, dennoch völlig enthusiastisch. So wird der Marktplatz an dem Samstag komplett mit Baken umrandet und die Öffnungszeiten werden von 11 bis 18.30 Uhr verkürzt. Es wird die 2G-Regel gelten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen PCR- Test vorweisen.



Schnelltest wird nicht anerkannt beim Fest

Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, wurde bei der „Zollstock impft“-Aktion gut angenommen. Deshalb haben sich die Veranstalter auch entschieden, keinen Schnelltest anzuerkennen. „Wir wollen hier ein Zeichen setzen und freuen uns einfach, dass es wieder losgeht und man wieder gemeinsam feiern darf. Ich glaube, wir sind dann auch die ersten im Süden, die ein Fest veranstalten“, meint Siegenbruck.



Erstes Veedel im Süden, das Fest veranstalten darf

Tatsächlich wurde das Fest in der Südstadt abgesagt. Auch der Tag des Veedels, der eigentlich für den letzten Sonntag in Rodenkirchen (19.9.) geplant war, fiel aus, wenn auch aus anderen Gründen: Die Verdi NRW hatte angekündigt, gegen den verkaufsoffenen Sonntag zu klagen. Dies bestätigte der Vorsitzende des Treffpunkt Rodenkirchen, Wolfgang Behrendt. „Wir setzen jetzt einfach auf die Kunstmeile in Rodenkirchen, die am 7. November beginnen soll. Da sind wir gerade in den Vorbereitungen“, erklärt der Juwelier.



Die Zollstocker sind derweil heftig in der Planung und gehen dabei auch ein wenig zurück zu ihren Wurzeln. „Wir haben vier Nachwuchsgruppen eingeladen, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen, aber so haben wir auch einmal angefangen“, erklärt Siegenbruck. Neben den Bands sorgen auch eine Tanzgruppe, ein Zauberer und Gastronomie-Stände für Stimmung auf dem Marktplatz, auf dem zu der Veranstaltung dann auch kein Mund- und Nasenschutz getragen werden muss.



Vorsitzender von "Zollstock lääv" Patrcik Mittler am Höninger Weg. swa Foto:

Herbstfest mit langem Samstag in Zollstock

Als große Überraschung sind dazu im Veedel einheitlich verlängerte Öffnungszeiten bis 17 Uhr geplant. „Es wird ein Herbstfest mit langem Samstag werden“, bestätigte Patrick Mittler vom Verein „Zollstock lääv“, der kurzerhand alle Händler im Veedel angeschrieben hat. Auch dazu soll es ein kleines Programm auf den Straßen geben. „Normalerweise ist hier samstags immer alles zu um 13 Uhr. Wir denken, das wird ein charmantes Veedelsfest“, meint Mittler.