Die Sürther Anwohnerin Gabi Küsters wollte nicht mitansehen, dass Schwäne jedes Jahr ihren Nachwuchs verlieren.

Sie rief das Projekt „Schwanenfloß“ ins Leben.

Was es mit dem Projekt auf sich hat und warum es dem Schwanenbaby Toni ein neues Zuhause bieten kann.

Sürth -

Ganz schön aufwendig, so ein Schwanenfloß. Als am Freitagmorgen die Mitarbeiter der Sozialbetriebe Köln (SBK) die in ihrer Bickendorfer Holzwerkstatt gefertigten Teile des Floßes ans Sürther Rheinufer brachten, mussten sie noch vier Stunden vor Ort daran arbeiten.