Starker Wind in Köln: Baum stürzt in Rodenkirchen auf Fahrbahn

Köln-Rodenkirchen -

Durch die starken Windböen am Donnerstagnachmittag ist in der Hauptstraße in Rodenkirchen ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Die Feuerwehr konnte die Straße mit Hilfe einer Kettensäge und eines hinzugezogenen Krans von dem Baum befreien, so ein Pressesprecher. Es bestehen keine Verkehrsbehinderungen.



Am Donnerstag zog das Sturmtief „Nasim“ über Dänemark ostwärts und brachte Deutschland kräftigen Wind. Laut DWD kam es zu Sturmböen, örtlich zu schweren Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von rund 100 Stundenkilometern. (red)