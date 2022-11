Roter Teppich: Premiere von „Moulin Rouge!“ im Musical Dome – Das sagen die Stars

Köln -

Selten war ein roter Teppich so angebracht wie bei der Premiere von „Moulin Rouge! Das Musical“ am Sonntag. Der Musical Dome am Breslauer Platz war mit seinem frisch im Burlesque-Stil umgebauten Foyer Kulisse des Promi-Empfangs. Im Schatten des Doms lebte die Metropole Paris im Jahr 1899 wieder auf.



In der opulenten Show verliebt sich der junge Schriftsteller Christian (Riccardo Greco) in Satine (Sophie Berner), die Ikone des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge. Die Darstellerinnen und Darsteller – auf der Bühne, in den Gängen und in der Luft in aufwendigen Kostümen zu sehen – eröffneten mit der Galapremiere die neue Spielzeit des Kölner Musicalstandorts.



„Sexyness“ und „das Verbotene“

Für das Ereignis tummelten sich viele Prominente auf dem roten Teppich – der diesmal ins rote Foyer verlegt war. Viele der Stars kamen in Outfits ganz im Stil des an den gleichnamigen Film angelehnten Musicals. „Das Besondere ist diese Sexyness, vielleicht auch das Verbotene“, beschrieb der Comedian und ausgebildete Musical-Darsteller Nico Stank die Stimmung.

„Ich habe den Musical Dome nicht wiedererkannt und ich glaube, die Zuschauer werden das auch nicht“, zeigte sich Hauptdarsteller Riccardo Greco, der schon für „We Will Rock You“ auf selbiger Bühne stand, vom vier Millionen Euro teuren Umbau des Theaters beeindruckt.



Premiere von „Moulin Rouge“: Musical-Weltklasse in Köln

„Moulin Rouge und die Produktion sind natürlich Weltklasse. Ich habe den Film damals dreimal hintereinander angeschaut und ich glaube, die Kern-Message ist die bedingungslose Liebe“ sagte Sängerin Maite Kelly dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Ich hatte das große Glück, dass ich nach der Kelly Family eine wunderbare Musical-Karriere hatte, das bleibt immer ein Teil meines Lebens“, sagte die Sängerin und verwies damit auf ihren persönlichen Bezug zur Show.



Komiker und Karnevalist Bernd Stelter fand, das Musical passe gut in diese Stadt: „Moulin Rouge ist Erotik, ist Unterhaltung, ist prickelnd – und genau das ist Köln auch“, sagte der 61-Jährige.



„Köln ist Stimmung“: Boheme auf dem roten Teppich im Musical Dome

„Köln ist Stimmung“, sagte Schauspieler Sky DuMont. „Ich freue mich sehr, dass es außerhalb vom Kölner Karneval auch Moulin Rouge hierhin schafft,“ sagte Schauspielerin Annette Frier schmunzelnd auf dem roten Teppich. „Wahrscheinlich ist es letztlich das Gleiche in einem anderen Gewand.“



Dragqueen Aria Addams funkelte vor dem rot-schwarzen Hintergrund des Foyers in schrillem Pink mit weißer Federboa. „Höher könnten die Erwartungen nicht sein. Wenn man sich so zurecht macht, dann muss etwas passieren – wenn wir schon die Pailletten auspacken.“