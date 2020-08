Köln -

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in einem Giftmordfall in besten Kölner Ärztekreisen. Anfang Juli soll die 40-jährige Andrea M. (Name geändert) versucht haben, ihren Schwiegervater, einen erfolgreichen Gründer einer großen Praxis, bei einem nachmittäglichen Besuch in dessen Haus in Junkersdorf mit einer Überdosis Insulin zu töten.



Auf Anfrage bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, dass die Beschuldigte inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft sitzt. Der Haftbefehl bezieht sich auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Frank Langen, Verteidiger der Beschuldigten, betonte gegenüber dieser Zeitung: „Meine Mandantin bestreitet die Tat vehement. Gegen die im Haftbefehl aufgeführten Vorwürfe ist Beschwerde eingelegt worden, über die die Gerichte nun entscheiden müssen.“



Kölner Senior schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Bisher wurde über den Fall nichts bekannt, weil Polizei und Staatsanwaltschaft im Hinblick auf das Familiendrama keine Pressemitteilung herausgegeben hatte. So arbeitet der Ehemann der Tatverdächtigen in der derselben Arztpraxis, in der auch sein Vater tätig ist. Der Senior befindet sich laut Staatsanwaltschaft nicht mehr in Lebensgefahr „und ist zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen worden“.



Den Erkenntnissen der Strafverfolger soll der Giftanschlag beim Kaffeeklatsch zwischen Schwiegervater und -tochter geschehen sein. Gegen 16 Uhr hatte Andrea M. den Vater ihres Mannes in seinem Haus in Junkersdorf aufgesucht. Anschließend soll sie ihn betäubt und dann eine Überdosis Insulin verabreicht haben.



Am nächsten Morgen entdeckte eine Haushälterin den bewusstlosen Hausherrn und rief einen Krankenwagen. In der Klinik entdeckten die Ärzte bei dem Koma-Patienten auffällige Symptome. Ein toxikologischer Test ergab den beinahe tödlichen Befund. Denn das Opfer soll nicht zuckerkrank gewesen sein, somit brauchte es auch kein Insulin. Die Ermittler fanden heraus, dass Andrea M. die letzte Person gewesen war, die ihren Schwiegervater an jenem Julitag gesehen hatte. Somit fiel der Verdacht auf die 40-Jährige.



Noch stehen die Ermittlungen am Anfang. Bisher ungeklärt ist die Frage des Motivs. Aus Sicht ihres Anwalts ist „keines erkennbar. Im übrigen ist noch völlig unklar, was in jener Zeit geschehen ist, nachdem meine Mandantin das Haus verlassen hatte und dem Auffinden des Arztes am nächsten Morgen.“ Die Mediziner-Familie soll äußerst vermögend sein. Zur Frage von Streitigkeiten zwischen den Generationen wollten sich weder Verteidiger noch die Staatsanwaltschaft äußern.