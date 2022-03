Sponsoring-Aktion: Warum Fahren mit der KVB am Samstag in Köln gratis ist

Köln -

Am kommenden Samstag, 26. März, ist das Fahren mit Bussen und Bahnen der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) auf dem Kölner Stadtgebiet kostenlos. Die Zurich-Versicherung, die 2019 ihre neue Zentrale in Deutz bezogen hat, finanziert die Aktion. „Zum Start in die Frühlingssaison wollen wir als Kölner Unternehmen ein positives Signal für die lokale Wirtschaft und gleichzeitig für den Klimaschutz setzen“, sagt Jawed Barna, Vorstandsmitglied der Zurich Versicherung.

Für umweltfreundlichere Mobilität in Köln sensibilisieren

Auf Kölner Stadtgebiet ist dann die Nutzung von allen Bussen und Bahnen, der zweiten Klasse der Nahverkehrszüge sowie der bestellbaren Isi-E-Taxis und Anrufsammeltaxis umsonst. Auch die Mitnahme von Fahrrädern kostet nichts. Die Aktion läuft von Samstag, 0 Uhr, bis Sonntag, 3 Uhr – aber Achtung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren um 2 Uhr um eine Stunde auf 3 Uhr Sommerzeit vorgestellt.

„Nach der langen Phase des Zuhausebleibens und des Online-Shoppings wollen wir wieder auf die Qualitäten persönlicher Beratung und guten Services aufmerksam machen und dazu anregen, sich in die City wiederzuverlieben“, begründet Barna. Die Zurich-Versicherung wolle die Menschen für das Thema Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Mobilität sensibilisieren und habe sich mit einer eigenen Strategie das Ziel gesetzt, selbst „das nachhaltigste Unternehmen weltweit zu werden“, erklärt der Konzern.



„Wir freuen uns über diese tolle Aktion, die ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz und die Bedeutung unseres Angebotes für die Verkehrswende setzt“, sagt Anja Höhn von der KVB.