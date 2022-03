Städtische Kliniken Köln: Wechsel in der Führungsetage bleibt zunächst aus

Köln -

Der Showdown ist ausgeblieben, zumindest vorerst. Der Aufsichtsrat der Städtischen Kliniken hat in seiner Sitzung am Freitag nicht für die Ablösung des Ärztlichen Direktors Horst Kierdorf und Finanzvorstand Daniel Brozowski gestimmt. Man sei weiterhin in Gesprächen, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Unna dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Unna ließ offen, welche Inhalte diskutiert wurden noch wann die Gespräche beendet sein könnten. Vermutlich dürfte die finanzielle Schieflage der Kliniken ein zentrales Thema in der Diskussion gewesen sein.