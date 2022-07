Studie der Barmer-Krankenkasse: Warum Kölner Erwerbstätige 2021 weniger oft krank waren

Köln -

Die Fehlzeiten wegen Arbeitsunfähigkeit in Köln sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Aus einer aktuellen Analyse des Gesundheitsreports der Krankenkasse Barmer geht hervor, dass die Erwerbstätigen in Köln im vergangenen Jahr durchschnittlich an 14,3 Tagen krankheitsbedingt gefehlt haben. 2020 waren es 15,15 Tage, ein Rückgang um 5,6 Prozent.