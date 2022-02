Sturm in NRW: Schulen bleiben geschlossen – Stadt Köln sperrt Domplatte und Straße

Köln -

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Nordrhein-Westfalen vor schweren Sturmböen ab Mittwochabend, wenn Tief Xandra über das Land zieht. Ab Donnerstag sollen Orkanböen des Tiefs Ylenia aufziehen, am Freitag trifft voraussichtlich das Tief Zeynep auf das Land.

In Nordrhein-Westfalen bleiben am Donnerstag die Schulen geschlossen. Die Stadt Köln hat die Domplatte und Sportanlagen gesperrt, Kölnerinnen und Kölner sollen nach Möglichkeit in Gebäuden bleiben.

Alle Informationen zum Sturm in Köln und im Kölner Umland finden Sie hier in unserem Newsblog.

Feuerwehr Köln berichtet von bislang ruhigem Abend

23.36 Uhr: Erste Ausläufer des von Westen kommenden Unwetters sorgten am Mittwochabend für heftigen Wind und Regen - ohne großen Schaden anzurichten.

Die Feuerwehr Köln berichtet auf Nachfrage von einem bislang ruhigen Abend. Insgesamt seien die Einsatzkräfte am Mittwoch sieben mal wegen des Sturms ausgerückt. Es handele sich aber hauptsächlich um kleinere Einsätze wegen loser Dachziegeln oder herabgestürzter Äste.

Welche Versicherung kommt für Sturmschäden auf?

21.07 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt in Nordrhein-Westfalen vor schweren Sturmböen ab Mittwochabend. Teils sollen am Donnerstag Orkanböen aufziehen. Kommt es zu Schäden an Gebäuden oder Fahrzeugen, ist nicht immer klar, ob die Versicherung dafür aufkommt. Was Verbraucherinnen und Verbraucher rund um das Thema Sturmschäden wissen sollten, lesen Sie hier.

ADAC rät: Auto lieber stehen lassen

20.39 Uhr: Autofahrer sollten ihr Fahrzeug besser stehen lassen und auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten, rät der ADAC in NRW. „Wer dennoch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte defensiv fahren, die Geschwindigkeit reduzieren, beide Hände ans Lenkrad nehmen und sich voll auf die Straße konzentrieren“, sagt der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Es müsse jederzeit mit umgestürzten Bäumen oder herabfallenden Ästen gerechnet werden.

Flughafen Köln/Bonn holt Sondergenehmigung für Starts ein

19.25 Uhr: Der Flughafen Köln/Bonn hat für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Sondergenehmigung für Starts bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingeholt. Wie ein Sprecher des Airports dieser Zeitung bestätigte, dürfen zwischen 22 und 6 Uhr Frachtflugzeuge von der sogenannten Querwindbahn in beide Richtung starten.

„Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme, die es uns ermöglicht, flexibler zu bleiben“, erklärte der Airport-Sprecher. Normalerweise starten die Frachtmaschinen nur von einer Seite aus oder der großen allgemeinen Startbahn. Der Flughafen will so den Betrieb garantieren.

Passagiermaschinen sind von der Sondergenehmigungen nicht betroffen. Der Flughafen überwacht die Lage, ob es zu Ausfällen kommt, ist derzeit noch unklar. Zuvor hatt

Drei Stürme, drei Namen

19 Uhr: Gleich drei verschiedene Namen tauchen im Zusammenhang mit den Sturm-Warnungen des Deutschen Wetterdienstes auf – eine kurze Erklärung: Bereits am Mittwoch zieht das Tief Xandra über das Land und bringt auch in NRW Windböen und Regen.

Die Warnungen von schweren Stürmen beziehen sich auf zwei weitere Tiefs: Am Donnerstag dominiert das Orkantief Ylenia. Zusätzlich trifft von Freitag auf Samstag das Orkantief Zeynep aus Westen auf das Land.

Stadt Köln sperrt Kuthstraße in Vingst

18.06 Uhr: Die Stadt Köln hat im Stadtteil Vingst die Kutstraße zwischen der Ostheimer Straße und der Amtsstraße gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, besteht die Gefahr, dass Teile eines Gebäudes herabfallen. Das Areal um das unbewohnte betroffene Haus wurde ebenfalls großräumig abgesperrt, heißt es. Die Sperrung sei eine Vorsichtsmaßnahme, teilt die Stadt mit.

Sperrung in der Kluthstraße in Köln-Vingst: Teile eines Gebäudes drohten abzustürzen. Max Grönert Foto:

Regelmäßig wird als Vorsichtsmaßnahme bei Sturm auch die Domplatte gesperrt – auch bei diesem Sturm. Es besteht die Gefahr des Steinschlags.

DWD-Meteorologe: „Für Köln gibt es eine Art Brems-Effekt durch die Eifel“

16.08 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet weiterhin schwere Sturmböen für Köln und die Region. DWD-Meteorologe Thomas Gerwin hat dieser Zeitung am Mittwochnachmittag eine Einschätzungen für Köln und die Region gegeben: „Aktuell besteht für Köln eine Warnung vor Sturm von bis zu 85 Stundenkilometer bis 22 Uhr am Mittwoch“, so Gerwin, „danach erwarten wir noch stärkere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, da fällt auch schon die eine oder andere Mülltonne um, Dachziegel können sich lösen“, erklärte der Meteorologe.

Entscheidend für Köln sei laut DWD die Richtung, aus der die Sturmböen kommen: „Zunächst gehen wir davon aus, dass der Wind eher aus süd-westlicher Richtung kommt. Davon könnte Köln profitieren, da es eine Art Brems-Effekt durch die bergige Eifel gibt“, so der Meteorologe. „Sollte der Sturm aus westlicher Richtung kommen, trifft er Köln direkter.“

Der Meteorologe prognostiziert, dass der angekündigte Sturm von Freitag auf Samstag ähnlich oder noch stärker sein könne: „Allerdings erwarten wir, dass der Sturm eher im Gebiet Düsseldorf stark wird, nicht weiter südlich, etwa in Köln, Eifel oder dem Rhein-Erft-Kreis. Doch es ist weiter Vorsicht geboten“, sagt DWD-Meteorologe Gerwin.

Stadt Köln gibt Sicherheits-Tipps vor dem Sturm

15.15 Uhr: Angesichts des angekündigten Sturms hat die Stadt Köln Ratschläge und Hinweise zum Verhalten während des Sturms veröffentlicht.

Kölnerinnen und Kölner sollen insbesondere Parks und Wälder meiden , es besteht die Gefahr, dass Bäume umstürzen oder Äste abbrechen.

, es besteht die Gefahr, dass Bäume umstürzen oder Äste abbrechen. Außerdem sollten sich alle Personen nach Möglichkeit i n Gebäuden aufhalten und Türen und Fenster geschlossen halten. Autofahrten und andere Reisen sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Wer doch im Freien unterwegs ist, soll sich von Baugerüsten fernhalten, die umzustürzen drohen.

Autofahrten und andere Reisen sollen nach Möglichkeit vermieden werden. Wer doch im Freien unterwegs ist, soll sich von Baugerüsten fernhalten, die umzustürzen drohen. Da die Gefahr besteht, dass die orkanartigen Böen Gegenstände mitreißen, sollen diese nach Möglichkeit gesichert werden. So sollen etwa Gartenmöbel sicher verstaut oder in der Wohnung deponiert werden.

Die Stadt Köln weist explizit darauf hin, dass die Feuerwehr nur über den Notruf 112 zu erreichen ist, nicht über Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter. Die Telefonnummer ist ausschließlich für Notfälle vorgesehen.

Zugausfälle möglich – Bahn rät zum Informieren

13.37 Uhr: Aufgrund des angekündigten Sturms kann es zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr kommen. Die Deutsche Bahn informiert auf mehreren Kanälen über Zugausfälle und ruft alle Reisenden dazu auf, sich vor ihrer Fahrt zu informieren, ob Züge auch wie geplant fahren.

„Die Deutsche Bahn beobachtet die aktuelle Wetterentwicklung und bereitet sich auf diese vor“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. „Mitarbeitende und Einsatzfahrzeuge werden in Bereitschaft versetzt, um eventuelle Sturmschäden schnell beseitigen zu können.“

Über Zugausfälle informiert die Bahn auf ihrer Webseite, Störungen und Ausfälle, die NRW betreffen, sind auch auf Twitter einzusehen.

>>Lesen Sie hier, welche Rechte Bahnreisende bei sturmbedingten Zugausfällen haben.

Stadt Köln warnt Bürger – Sportanlagen werden geschlossen

12.56 Uhr: Die Stadt Köln bittet die Bevölkerung, Waldgebiete, Parkanlagen, Friedhöfe und Alleen zu meiden. Die städtischen Sportanlagen und Sportplätze werden am Donnerstag ganztägig geschlossen sein. Die Stadt behalte sich außerdem vor, städtische Grünanlagen und Friedhöfe kurzfristig zu schließen.

Schulen in NRW bleiben am Donnerstag geschlossen

12.25 Uhr: Wegen der Unwetter-Warnungen für Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag landesweiter Unterrichtsausfall angeordnet worden. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.

Die Warnlage für Köln und die Region

8.12 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst in Essen stuft die Wahrscheinlichkeit für ein Unwetter über Nordrhein-Westfalen für die Zeit von Mittwochabend bis Donnertagabend als „sehr hoch“ ein. Demnach könne es in der Nacht zum Donnerstag, durchaus aber auch schon früher, teils zu schweren Sturmböen kommen. Für Teile der Region wird vor Orkanböen gewarnt.

Im Verlauf des Donnerstagvormittags seien im Tiefland schwere Sturmböen zu erwarten. Auch von Freitag auf Samstag drohe laut DWD eine schwere Sturmlage.

Eine Vorabinformation zu möglichen Orkanböen in Köln wurde am Mittwochmorgen zunächst wieder aufgehoben. Sie gilt aktuell nur noch für den Norden und Osten NRWs sowie für Gebiete südlich von Aachen.

Sturm in Köln: Botanischer Garten bleibt wahrscheinlich geschlossen

6.32 Uhr: Sollte es für das Stadtgebiet eine Unwetterwarnung geben, erklärt die Stadt Köln, würden seitens der Feuerwehren entsprechende Bereitschaftsdienste für Führungskräfte bestellt und Sichterbetriebe durchgeführt. Das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen gibt ab 75km/h (Sturm) eine allgemeine Unwetterwarnung heraus und ab 89 km/h (schwerer Sturm) werden einzelne Grünanlagen wie der Forstbotanische Garten und der Lindenthaler Tierpark sowie die Friedhöfe nach Absprache geschlossen.

Flora und Botanischer Garten bleiben immer geschlossen, soweit Sturm/Orkan herrscht oder angekündigt ist. Derzeit geht das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen davon aus, dass Flora und Botanischer Garten am Donnerstag ganz geschlossen bleiben, Freitag nach Sachlage.

Bei größeren Baumschäden bleibe der Botanische Garten auch an Folgetagen geschlossen, bis eine Baumkontrolle erfolgt ist und Schäden an den Werktagen danach beseitigt sind.

Bereits am Dienstag hat die Feuerwehr Köln auf Twitter dazu gemahnt, sich regelmäßig beim Deutschen Wetterdienst über die drohenden Orkanböen zu informieren. (red/dpa/afp)