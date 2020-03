Taubenhaus an Nippeser S-Bahn auf Prüfliste

Nippes -

Das von den Nippeser Bezirksvertretern vorgeschlagene Taubenhaus am S-Bahnhof Nippes ist laut Stadtverwaltung denkbar, wird allerdings nicht „von heute auf morgen“ aufgestellt. Zu dem im Dezember auf Bündnis 90/Grünen-Antrag beschlossenen Prüfauftrag verwies das Umwelt- und Verbraucherschutzamt auf den seit September des vorigen Jahres laufenden dreijährigen Test einer Anlage am Hansaring.

Dort werden die Tauben gezielt gefüttert, um sie aus der Unterführung wegzulocken; gelegte Eier tauschen die Helfer gegen Imitate aus, um die Population schonend zu verringern. Hiermit betraut ist die „Kölner Arbeitsgruppe gegen die Stadttaubenproblematik“, seit August mit Sitz am Weidenpescher Heckpfad (wir berichteten).

„Die Erfahrungen aus dem Projekt Hansaring sind zuerst auszuwerten, um danach über die Fortführung an anderen Standorten zu entscheiden“, so die Verwaltung. Neben der S-Bahn-Station Nippes böte sich ein betreuter Taubenschlag auch in Sülz, am Rudolfplatz, am Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West, Chorweiler, Porz oder am Wiener Platz in Mülheim an. Bei einem Erfolg des Pilotprojekts sollen weitere Standorte geprüft, und Kosten ermittelt werden. (bes)