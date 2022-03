Tötungsdelikt in Köln-Weiden: Wirt in Kneipe getötet – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Köln -

Die Kölner Polizei hat nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Kölner Stadtteil Weiden einen Verdächtigen festgenommen. Der 30 Jahre alte Mann steht im Verdacht, den 73-Jährigen in seiner Gaststätte in der Goethestraße getötet zu haben, teilt die Polizei am Samstagabend mit.

Kölner Polizei nimmt Verdächtigen in Wohnung fest

Am Freitagmorgen wurde der 73 Jahre alte Wirt offenbar in seiner Weidener Gaststätte getötet. Ersten Ermittlungen zufolge sollen Handwerker den blutüberströmten Mann gefunden und die Polizei alarmiert haben. Trotz Reanimierungsversuchen starb der Mann am Tatort. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Gastwirt der Kneipe „Zur Alten Post“ noch gegen 7 Uhr auf der Straße gesehen worden sein.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln nun mitteilen, konnten die Ermittler den Mann in seiner Wohnung festnehmen. Zeugenaussagen und die Auswertung der Spurensicherung habe zu dem Verdächtigen geführt, teilt die Polizei mit. Gegen den 30-Jährigen wird ein Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. (mab/hol)